Adiós a los drones: qué significa el arma láser que ya usa la Marina de Estados Unidos

La ciencia ficción se volvió realidad en alta mar. La Marina de Estados Unidos demostró la eficacia de HELIOS , un sistema de armas de energía dirigida instalado en el buque USS Preble que es capaz de desintegrar drones mediante un rayo láser de alta potencia. Esta innovación marca un antes y un después en las tácticas de defensa modernas.

La innovación está transformando drásticamente las tácticas de defensa actuales, especialmente a través de las denominadas armas de energía dirigida. Recientemente, una demostración en mar abierto confirmó que el sistema HELIOS no es solo una promesa técnica , sino una herramienta operativa capaz de neutralizar múltiples amenazas aéreas con una eficiencia sin precedentes.

Este avance tecnológico, probado a bordo del destructor USS Preble, abre nuevas perspectivas en la lucha contra los drones, una de las preocupaciones principales de las fuerzas navales contemporáneas. El sistema representa una alternativa real a las defensas tradicionales que dependen exclusivamente del lanzamiento de proyectiles o misiles.

Desarrollado por la empresa Lockheed Martin, HELIOS es un sistema de interceptación láser de clase 60 kW. Su diseño permite una integración fluida con el sistema de combate Aegis, que es el cerebro operativo de muchos buques de guerra modernos. Durante las pruebas realizadas el año pasado, el sistema logró neutralizar con éxito cuatro drones, mostrando una versatilidad que asombra a los expertos.

Lo más interesante es que el HELIOS propone dos niveles de respuesta ante una amenaza. Por un lado, puede realizar una neutralización "suave" , que consiste en deslumbrar o "cegar" los sensores ópticos del dron enemigo para que pierda su rumbo. Por otro lado, si la situación lo requiere, puede ejecutar una destrucción material , calentando la estructura del objetivo hasta dañarla de forma irreversible y hacerlo caer del cielo.

image

Ahorro millonario y eficiencia en la defensa

Más allá de la espectacularidad visual de un rayo láser, existe una razón económica y estratégica fundamental detrás de esta tecnología. Jim Taiclet, director general de Lockheed Martin, explicó que esta tecnología ofrece la oportunidad de eliminar ataques por drones mientras se ahorran los misiles para amenazas mucho más avanzadas y costosas.

En el campo de batalla moderno, un misil interceptor puede costar cientos de miles de dólares, mientras que el costo por disparo de un rayo láser es ínfimo en comparación. Esta eficiencia operativa permite que los buques mantengan su arsenal de misiles intacto por más tiempo, aumentando su capacidad de supervivencia en conflictos prolongados.

image

El desarrollo de este sistema es el resultado de una colaboración estrecha entre la Marina estadounidense, la industria privada y centros de innovación. Esfuerzos como el programa Golden Dome for America y el apoyo a la misión de defensa nacional subrayan que estas armas láser son piezas clave en una estrategia de seguridad mucho más amplia.