Intentaba forzar la cerradura de un auto con pedido de secuestro y fue detenido en Maipú

El sujeto de 48 años fue capturado por la policía en la intersección de las calles Maza y Sarmiento tras ser detectado por las cámaras de seguridad del 911.

En un operativo realizado a plena luz del día durante este miércoles, un hombre de 48 años fue detenido luego de ser visto mediante las cámaras de seguridad intentando abrir un vehículo con pedido de secuestro en el departamento de Maipú.

El hecho se registró a las 15:20 horas, cuando los operadores del sistema de cámaras de seguridad del 911 alertaron sobre un individuo que intentaba forzar la cerradura de un automóvil estacionado.

El vehículo en cuestión, un Ford Fiesta Max de color champagne, se encontraba en las inmediaciones de las calles Maza y Sarmiento. Al notar la maniobra sospechosa, se desplazó rápidamente un móvil policial al lugar. Los efectivos lograron reducir al sospechoso y trasladarlo de inmediato a la sede judicial.

Tras la detención, los uniformados procedieron a verificar el dominio del rodado a través del sistema informático policial. La inspección reveló que el Ford Fiesta presentaba un pedido activo de secuestro, ya que había sido denunciado como robado el último sábado en las cercanías del hospital Diego Paroissien.

El aprehendido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho y su posible vinculación con el robo original del vehículo.