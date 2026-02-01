Chau excremento de paloma: cómo eliminarlo sin dañar la pintura del auto

Dejar un excremento de paloma sobre la carrocería no es solo un problema estético. La alta concentración de ácido úrico actúa como un corrosivo que perfora el barniz en pocas horas debido a los cambios de temperatura. Si no actuás rápido, el daño puede ser permanente y obligarte a un gasto inesperado.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

No es para decorar: qué significa poner un potus cerca de la puerta

La pintura de los coches está diseñada para soportar el clima y la radiación, pero los excrementos son su archienemigo. Poseen una elevada concentración de ácidos corrosivos que, al secarse y deshidratarse bajo el sol, provocan distorsiones y abrasiones en la superficie del barniz.

Muchos propietarios cometen el error de esperar a su rutina de limpieza habitual para ocuparse de estas manchas. Sin embargo, la ciencia advierte que cuanto más tiempo permanecen las heces sobre la carrocería , mayor es el riesgo de que aparezca una oxidación profunda.

La regla de oro en el cuidado automotriz es jamás frotar el excremento cuando está seco. Si lo hacés, lo único que conseguirás será rayar la pintura con los sedimentos y restos sólidos que funcionan como lija sobre la superficie.

Para evitar daños, lo ideal es reblandecer la zona con agua tibia y jabón neutro , dejando que la humedad actúe por unos minutos. Si la mancha está muy firme, se recomienda apoyar un trapo húmedo y dejarlo actuar hasta por 15 minutos para facilitar la extracción sin necesidad de ejercer presión.

image

En caso de encontrarte fuera de casa y sin agua a mano, un spray desincrustante y lubricante como el WD-40 puede servirte como solución de emergencia para ablandar la suciedad.

El truco del calor: cómo "curar" una marca quemada

A veces, incluso después de una limpieza cuidadosa, queda una sombra o marca mate en el lugar donde estuvo el desecho. Aquí entra un secreto de los especialistas en detallado: el uso estratégico del calor.

Se puede calentar la zona con control, moviendo el flujo de aire sin concentrarse en un solo punto fijo. Este proceso puede regenerar la pintura y hacer que la marca del excremento desaparezca por completo, devolviendo el brillo original.

¿Es tu auto un blanco preferido?

Un dato que rompe con lo que muchos creen es que la elección de las aves no es aleatoria. Un estudio realizado en Gran Bretaña reveló que estos animales prefieren defecar sobre ciertos colores de vehículos:

Rojo: encabeza la lista con el 18% de las incidencias.

encabeza la lista con el 18% de las incidencias. Azul: ocupa el segundo lugar con un 14%.

ocupa el segundo lugar con un 14%. Negro: con un 11% de frecuencia.

con un 11% de frecuencia. Verde: es el color más "seguro", con solo un 1% de casos registrados. image

Para reducir estos ataques, los expertos sugieren evitar estacionar bajo cables eléctricos o árboles, que son lugares de descanso habitual de las aves. Además, mantener el vehículo encerado con productos de carnauba, cerámica o grafeno crea una capa protectora que repele la suciedad y facilita que los residuos se retiren con suavidad antes de que el ácido dañe la chapa.