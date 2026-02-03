3 de febrero de 2026 - 12:13

Helado de chocolate sin TACC: el postre ideal para el verano, fácil y apto para celíacos

Un helado casero, cremoso y sin TACC, ideal para el verano. Fácil de preparar y apto para celíacos.

Helado de chocolate sin TACC el postre ideal para el verano, fácil y apto para celíacos
Por Andrés Aguilera

El helado de chocolate sin TACC es una opción perfecta para los días de calor: cremoso, intenso y muy fácil de hacer en casa. No necesita máquina, es apto para celíacos y se prepara con pocos ingredientes. Ideal para tener listo en el freezer y disfrutar como postre o merienda sin preocupaciones.

Leé además

Esta conducta refleja la forma en que las personas protegen su equilibrio emocional.

Las personas que duermen con la puerta cerrada del dormitorio poseen 5 hábitos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
La clave que atrae la riqueza también está en mantener la planta sana.

Dónde ubicar una planta de romero en casa para atraer la riqueza

Por Lucas Vasquez

Ingredientes necesarios

  • 200 cc de crema de leche

  • ½ taza de cacao amargo en polvo (sin TACC)

  • ½ taza de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • (Opcional: chips de chocolate sin TACC o frutos secos)

image

Paso a paso del helado de chocolate

  • Colocá la crema de leche bien fría en un bowl y batila hasta que tome cuerpo, sin llegar a punto chantilly firme.

  • Agregá el azúcar y el cacao amargo, tamizados, mezclando suavemente para evitar grumos.

  • Sumá la esencia de vainilla, integrando con movimientos envolventes para mantener la cremosidad.

  • Volcá la preparación en un recipiente apto para freezer, emparejando la superficie.

  • Llevá al freezer por al menos 4 horas, retirándolo cada hora para mezclar y evitar la formación de cristales.

El resultado es un helado suave, intenso y bien cremoso, incluso sin máquina heladora.

image

Consejos para que salga perfecto

  • Usá cacao amargo de buena calidad, certificado sin TACC.

  • No batas de más la crema, así el helado queda más untuoso.

  • Mezclá durante el congelado, clave para una textura cremosa.

  • Retiralo 5 minutos antes de servir, para que esté en su punto justo.

Cómo servirlo

Este helado de chocolate sin TACC queda riquísimo solo, con frutas frescas, salsa de chocolate casera o un poco de crema batida. También es ideal como base para copas heladas o postres fríos de verano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es una receta fresca, ideal para cuidar la dieta.

Helado casero de palta y lima: la receta de solo 3 minutos que se hace sin máquinas y es muy saludable

Por Alejo Zanabria
La Ninja Creami 7 en 1 se vende en Chile a un valor mucho más bajo que en el mercado argentino.

Ninja Creami en Chile cuánto cuesta la máquina de helados 7 en 1 y la diferencia de precio con Argentina

Por Melisa Sbrocco
por que un poco de vinagre en el agua de coccion evita que las salchichas revienten

Por qué un poco de vinagre en el agua de cocción evita que las salchichas revienten

Por Andrés Aguilera
3 de febrero, día mundial del Carrot Cake.

Día Mundial del Carrot Cake: cómo lograr una torta de zanahoria húmeda y equilibrada

Por Sofía Serelli