Helado de chocolate sin TACC: el postre ideal para el verano, fácil y apto para celíacos

El helado de chocolate sin TACC es una opción perfecta para los días de calor: cremoso, intenso y muy fácil de hacer en casa. No necesita máquina, es apto para celíacos y se prepara con pocos ingredientes. Ideal para tener listo en el freezer y disfrutar como postre o merienda sin preocupaciones.
(Opcional: chips de chocolate sin TACC o frutos secos)
Paso a paso del helado de chocolate
Colocá la crema de leche bien fría en un bowl y batila hasta que tome cuerpo, sin llegar a punto chantilly firme.
Agregá el azúcar y el cacao amargo, tamizados, mezclando suavemente para evitar grumos.
Sumá la esencia de vainilla, integrando con movimientos envolventes para mantener la cremosidad.
Volcá la preparación en un recipiente apto para freezer, emparejando la superficie.
Llevá al freezer por al menos 4 horas, retirándolo cada hora para mezclar y evitar la formación de cristales.
El resultado es un helado suave, intenso y bien cremoso, incluso sin máquina heladora.
Consejos para que salga perfecto
Usá cacao amargo de buena calidad, certificado sin TACC.
No batas de más la crema, así el helado queda más untuoso.
Mezclá durante el congelado, clave para una textura cremosa.
Retiralo 5 minutos antes de servir, para que esté en su punto justo.
Cómo servirlo
Este helado de chocolate sin TACC queda riquísimo solo, con frutas frescas, salsa de chocolate casera o un poco de crema batida. También es ideal como base para copas heladas o postres fríos de verano.