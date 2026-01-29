Helado casero de palta y lima: la receta de solo 3 minutos que se hace sin máquinas y es muy saludable

Prepará este helado casero de palta y lima sin máquina con solo 2 ingredientes. Una receta refrescante, llena de sabor y con múltiples beneficios para la salud.

Esta es una receta fresca, ideal para cuidar la dieta.

En el mundo de la nutrición, la palta es un ingrediente estrella por su alto contenido de grasas saludables, vitaminas y minerales. Su textura cremosa la convierte en una opción ideal para una receta de helado casero bien cremoso, sin necesidad de utilizar una máquina.

Esta receta es perfecta para quienes buscan opciones más naturales y sin conservantes. Además, no lleva azúcar refinada ni lácteos, por lo que es una alternativa más ligera y apta para quienes siguen una alimentación enfocada en la salud. Lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer y en pocos pasos tendrás un helado delicioso.

Recetas Esta es una receta fresca, ideal para cuidar la dieta. web Ingredientes 2 paltas maduras.

maduras. Jugo y ralladura de 2 limas .

. 200 ml de leche de coco o yogur vegetal .

o . 3 cucharadas de miel o endulzante a elección.

o endulzante a elección. 1 cucharadita de extracto de vainilla. Paso a paso para preparar la receta del helado casero En una licuadora o procesadora, colocar la pulpa de las paltas junto con el jugo y la ralladura de lima. Agregar la leche de coco, el endulzante y la vainilla. Procesar hasta obtener una crema homogénea. Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador. Para evitar la formación de cristales de hielo, remover la preparación cada 30 minutos durante las primeras 3 horas. Una vez que tenga la consistencia deseada, servir en porciones individuales y decorar con ralladura de lima o coco rallado. Recetas Esta es una receta fresca, ideal para cuidar la dieta. web Este helado casero es una excelente opción para disfrutar un postre natural, fácil y lleno de beneficios para la salud. Con esta receta, podés darte un gusto sin culpas mientras incorporás ingredientes nutritivos a tu alimentación.