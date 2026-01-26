26 de enero de 2026 - 11:43

Fresco, cremoso y rendidor: cómo hacer un postre de limón con leche condensada

Un postre fácil y sin horno, cremoso y refrescante, hecho con pocos ingredientes y listo en minutos. Ideal para compartir.

Por Andrés Aguilera

Este postre de limón con leche condensada es una de esas recetas que nunca fallan. Es refrescante, bien cremoso y muy rendidor, ideal para los días de calor o para cerrar una comida sin complicaciones. No necesita horno, se prepara en minutos y combina el dulzor justo con el toque ácido del limón.

Ingredientes necesarios

  • 1 lata de leche condensada

  • 200 cc de crema de leche

  • ½ taza de jugo de limón (recién exprimido)

  • Ralladura de 1 limón

  • Galletitas dulces (tipo María o vainillas), cantidad necesaria

(Opcional: coco rallado o merenguitos para decorar.)

image

Paso a paso del postre de limón

  • Colocá la leche condensada en un bowl y agregá el jugo de limón de a poco, mezclando suavemente hasta que espese.

  • Sumá la ralladura de limón, integrando para darle más aroma y sabor.

  • Incorporá la crema de leche, mezclando con movimientos envolventes hasta lograr una preparación lisa y bien cremosa.

  • Armá una base de galletitas en una fuente o en vasos individuales.

  • Cubrilas con una capa generosa de crema de limón.

  • Repetí las capas, alternando galletitas y crema, hasta terminar los ingredientes.

  • Llevá a la heladera al menos 2 horas, para que tome cuerpo y se enfríe bien.

El resultado es un postre suave, fresco y equilibrado, que se corta fácil y rinde mucho.

image

Consejos para que salga perfecto

  • Usá limones frescos, el sabor cambia por completo.

  • Agregá el jugo de a poco, para controlar la acidez.

  • Dejalo reposar bien frío, mejora la textura final.

  • Servilo en vasos, si querés una presentación más prolija.

Cómo servirlo

Este postre de limón con leche condensada queda riquísimo solo o decorado con ralladura de limón, coco rallado o merenguitos. Es ideal para preparar con anticipación y tener listo para cualquier reunión.

