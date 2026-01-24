24 de enero de 2026 - 20:10

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina que combina termas y relax para la tercera edad

Termas volcánicas, aire puro y un ambiente sereno convierten a uno de los mejores destinos argentinos para el descanso en la tercera edad.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina que combina termas y relax para la tercera edad (2)
Por Andrés Aguilera

Elegir un destino para viajar en la tercera edad implica priorizar bienestar, tranquilidad y servicios adecuados. En ese escenario, Copahue se posiciona como uno de los pueblos más recomendados del país para jubilados, gracias a sus termas naturales, su entorno de montaña y un ritmo de vida pausado, pensado casi exclusivamente para el descanso.

Un pueblo termal dedicado al bienestar

Copahue es una pequeña villa de montaña ubicada al norte de la provincia de Neuquén, muy cerca de la frontera con Chile. A

diferencia de otros destinos turísticos, aquí todo gira en torno a la salud y el relax. El pueblo es chico, fácil de recorrer y sin tránsito intenso, lo que lo vuelve especialmente cómodo para personas mayores.

Durante la temporada termal, Copahue recibe principalmente a visitantes adultos y jubilados que buscan tratamientos naturales en un entorno tranquilo y cuidado.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina que combina termas y relax para la tercera edad (3)

Las termas volcánicas, su gran diferencial

El principal atractivo de Copahue son sus aguas termales y fangos volcánicos, reconocidos a nivel nacional por sus beneficios terapéuticos.

Según información del Ente Provincial de Termas, las aguas contienen minerales y compuestos sulfurosos que ayudan a aliviar dolores articulares, problemas reumáticos y afecciones respiratorias y dermatológicas.

El complejo termal ofrece:

  • baños de agua sulfurosa,

  • aplicaciones de fango,

  • vapores naturales,

  • piscinas con temperatura controlada.

Todo se realiza bajo supervisión profesional, algo clave para la tercera edad.

Clima de montaña y aire puro

Copahue se encuentra en plena Cordillera del Viento, rodeado de montañas, bosques y paisajes volcánicos. El aire es seco y limpio, ideal para quienes buscan mejorar su calidad respiratoria.

Durante el verano, las temperaturas son frescas y agradables, sin el calor extremo de otros destinos termales, lo que favorece estancias prolongadas sin agotamiento físico.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina que combina termas y relax para la tercera edad (1)

Paseos suaves y vida tranquila

Más allá de las termas, el pueblo ofrece caminatas cortas, miradores naturales y espacios para sentarse y descansar al aire libre.

No hay boliches ni ruidos nocturnos: las noches son silenciosas y propicias para el descanso profundo.

La vida social se da en comedores, confiterías y espacios comunes, donde el trato es cercano y amable.

Alojamiento y servicios

Copahue cuenta con hoteles termales, hosterías y alojamientos simples, muchos de ellos adaptados para adultos mayores. La mayoría se encuentra a poca distancia del complejo termal, evitando traslados largos.

