Las freidoras de aire pasaron de moda: este es el electrodoméstico que gana terreno en las cocinas en 2026

Las máquinas procesadoras de helado ganan terreno frente a las freidoras de aire gracias a su capacidad para crear sorbetes y helados italianos con un solo botón.

La era de la freidora de aire parece haber alcanzado su techo tecnológico. Después de años dominando las mesadas de todo el mundo, un nuevo dispositivo está capturando el interés de los consumidores: la heladera procesadora de alta velocidad. Este cambio responde a una búsqueda de ahorro y personalización extrema en la alimentación diaria.

El mercado de las freidoras sin aceite se ha saturado tanto que hoy es posible conseguir modelos básicos por precios irrisorios. Esta accesibilidad masiva ha provocado que quienes buscaban una ya la tengan, permitiendo que otros aparatos ocupen el centro de la escena. En este contexto, las máquinas para hacer helado han dejado de ser un lujo estacional para convertirse en un procesador de uso frecuente en el hogar.

image El impulso principal detrás de este fenómeno es el costo creciente del helado artesanal en los comercios. Mientras que una sola bola de helado en una heladería de calidad tiene un precio elevado, la producción casera permite amortizar la inversión del aparato en pocos meses. A esto se suma el auge de las dietas personalizadas, donde el usuario prefiere controlar exactamente qué ingredientes consume, desde opciones veganas hasta preparaciones con alto contenido proteico.

El secreto tecnológico detrás de la textura perfecta A diferencia de las heladeras antiguas que requerían enfriar un recipiente durante horas y batir lentamente, estas nuevas máquinas operan bajo un mecanismo de micro-procesamiento por fricción. El usuario prepara una mezcla líquida, la congela por 24 horas hasta que se vuelve un bloque sólido y luego la introduce en la máquina. Una cuchilla de alta potencia raspa capas microscópicas de ese hielo a una velocidad altísima, transformando el bloque duro en una crema sedosa en cuestión de segundos.

Este proceso mecánico permite que se puedan hacer helados de casi cualquier cosa, incluso solo con frutas congeladas o batidos de proteínas, algo que las máquinas de batido tradicionales no lograban sin dejar cristales de hielo molestos. El resultado es un producto que imita perfectamente la textura del gelato italiano o del helado de máquina, pero con la libertad de elegir ingredientes frescos y sin conservantes químicos.

image Entre las opciones que están redefiniendo las cocinas actuales se encuentran: Ninja Creami Deluxe: considerada la referente de gama alta por su versatilidad en modos de preparación.

considerada la referente de gama alta por su versatilidad en modos de preparación. Ninja Swirl: una versión especializada en helado rizado de estilo italiano para quienes buscan esa estética específica.

una versión especializada en helado rizado de estilo italiano para quienes buscan esa estética específica. Tefal Dolci: una alternativa más económica con programas automáticos que compite por la mejor relación precio-calidad.

una alternativa más económica con programas automáticos que compite por la mejor relación precio-calidad. Camry CR 4481: el modelo de entrada para quienes quieren probar la tecnología sin realizar un desembolso importante.

el modelo de entrada para quienes quieren probar la tecnología sin realizar un desembolso importante. Ninja Creami original: el modelo que inició la tendencia y que cuenta con la comunidad de usuarios más grande en redes sociales. Comunidades digitales y el factor viral Más allá de la función técnica, el éxito de estos aparatos se apoya en una comunidad masiva en redes sociales. Grupos de Facebook, cuentas de Instagram y perfiles de TikTok comparten diariamente cientos de recetas probadas, desde helados clásicos hasta bebidas congeladas y granizados complejos. Este ecosistema digital facilita que cualquier persona, sin conocimientos de gastronomía, pueda replicar resultados profesionales en su casa. Esta red de apoyo imita el modelo de éxito de otros robots de cocina famosos, permitiendo que el usuario nunca se quede sin ideas. La posibilidad de transformar una lata de frutas o un simple yogur en un postre de alta gama es lo que finalmente está empujando a la freidora de aire hacia un rincón de la alacena. El consumidor actual valora la versatilidad de un equipo que no solo cocina, sino que procesa y crea texturas premium a partir de ingredientes básicos.