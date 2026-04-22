Se viene el aire polar a Mendoza: mínimas de 7°, heladas y viento frío

Mendoza atraviesa una semana de contrastes térmicos marcados. Mientras el termómetro escalará hasta los 24°C a mediados de la semana próxima bajo cielos despejados , el pronóstico anticipa un cambio rotundo para el cierre del mes . El ingreso de aire polar ya tiene fecha confirmada, trayendo consigo las primeras heladas del año.

Mendoza vivirá días de una calma meteorológica engañosa. Durante el jueves 23 y viernes 24 de abril , los mendocinos disfrutarán de máximas que oscilarán entre los 20°C y 23°C , con cielos mayormente despejados y vientos leves. Esta tendencia ascendente encontrará su punto más alto el miércoles 29 de abril, cuando el termómetro alcanzará los 24°C en una jornada que invitará a postergar el uso de abrigos pesados.

Sin embargo, este alivio térmico es el preludio de una transición meteorológica brusca. El sábado 25 se espera una primera señal de inestabilidad con lluvias débiles y un descenso de la máxima a 17°C , aunque el verdadero quiebre ocurrirá al inicio de la semana siguiente. La circulación persistente de viento norte que actualmente inyecta aire cálido y húmedo está por ser interrumpida.

Este cambio de escenario responde a un fenómeno de escala nacional que afectará directamente a la región central. El ingreso de una masa de aire de origen polar desplazará al aire cálido acumulado , provocando un desplome térmico generalizado a partir del lunes 27 de abril. Este movimiento atmosférico es el responsable de que las condiciones pasen de ser agradables a rigurosamente invernales en menos de 48 horas.

El proceso se origina cuando un frente frío de gran magnitud empuja la humedad hacia el noreste, dejando atrás una atmósfera seca y muy fría. Al despejarse el cielo tras el paso del frente, la pérdida de calor terrestre durante la noche se acelera, lo que permite que los termómetros marquen valores críticos durante las madrugadas en el llano y las zonas cultivadas.

Alerta por heladas y mínimas para el lunes

El lunes 27 se consolidará el ingreso de este aire polar, marcando el inicio del período más frío en lo que va de 2026. Para la zona urbana de Mendoza se esperan mínimas de 7°C, pero la preocupación principal se traslada a las áreas rurales y zonas bajas. En estos sectores, el enfriamiento nocturno llevará las temperaturas a rangos de entre 0°C y 4°C, configurando el contexto propicio para las primeras heladas intensas de la temporada.

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El sector agropecuario deberá prestar especial atención a la madrugada del lunes, ya que el frío polar se sentirá con mayor intensidad. Los cultivos sensibles y el ganado a campo quedan expuestos a este descenso abrupto que vendrá acompañado de condiciones secas. Aunque hacia el martes 28 la máxima intente recuperarse volviendo a los 23°C, la entrada de la masa polar habrá marcado el final definitivo de las tardes templadas de abril.