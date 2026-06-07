7 de junio de 2026 - 19:00

Semana del 8 al 14 de junio: qué signos tendrán buena suerta y cuáles mala suerte

La astrología anticipa una semana intensa para los signos del zodíaco. El horóscopo revela quiénes tendrán buena y mala suerte.

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Por Ignacio Alvarado

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Dentro del análisis de la astrología, la semana del 8 al 14 de junio estará marcada por oportunidades repentinas y situaciones que exigirán adaptación. El horóscopo recomienda observar con atención las señales que aparecen durante estos días.

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Por eso, la astrología destaca cuáles son los signos del zodíaco que tendrán la fortuna de su lado y cuáles deberán mantener la calma para atravesar la semana de la mejor manera posible.

Los signos con mejor suerte de la semana

Según la astrología, Géminis será uno de los grandes favorecidos. El horóscopo indica que podrían aparecer propuestas laborales, encuentros importantes o noticias que ayuden a destrabar situaciones pendientes.

Otro de los signos del zodíaco beneficiados será Leo. La astrología señala que su carisma estará potenciado y podrá aprovechar oportunidades tanto en el amor como en proyectos personales. El horóscopo recomienda animarse a dar pasos que venía postergando.

También Sagitario contará con una energía positiva. Para la astrología, este signo tendrá una semana ideal para iniciar proyectos y generar contactos que podrían traer beneficios futuros.

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Los signos que deberán actuar con cautela

Dentro de los signos del zodíaco que enfrentarán mayores desafíos aparece Virgo. El horóscopo aconseja evitar decisiones impulsivas relacionadas con el dinero y revisar dos veces cualquier compromiso importante.

La astrología también señala a Escorpio como uno de los signos que deberá manejar mejor sus emociones. El horóscopo indica que una reacción exagerada podría generar conflictos evitables.

Por último, Capricornio tendrá una semana de aprendizajes. La astrología recomienda paciencia y flexibilidad. El horóscopo sugiere que no todo saldrá como estaba planeado, pero los obstáculos serán temporales y servirán para crecer.

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