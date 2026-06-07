7 de junio de 2026 - 17:15

La ciencia investiga el origen de las canas y descubre un inesperado secreto que cambia todo lo que se sabía

La transición hacia la pérdida de melanina en el folículo responde a una serie de procesos biológicos que transforman la sensibilidad y la estructura de la fibra.

Científicos concluyen: las canas no aparecen solo por la vejez.&nbsp;

Científicos concluyen: las canas no aparecen solo por la vejez. 

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Por Sofía Serelli

El surgimiento de las canas ha sido históricamente vinculado al envejecimiento o al desgaste físico de las células. Sin embargo, la ciencia sugiere que este fenómeno no es un simple error biológico. Entender la raíz de este proceso permite replantear la forma en que cuidamos y percibimos cada nuevo hilo plateado.

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El color de cada hebra depende de la melanina producida por células llamadas melanocitos situadas en la raíz. Con el paso de los años, estas células reducen su ritmo de trabajo o dejan de funcionar, provocando que el cabello crezca sin pigmento. Este proceso suele comenzar en las sienes antes de extenderse por el resto del cuero cabelludo.

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El hallazgo científico que cambia la mirada sobre el encanecimiento

Las investigaciones sugieren que el encanecimiento actúa como un mecanismo de protección vital para el organismo. Cuando una célula en la raíz sufre un daño grave en su ADN, el cuerpo tiende a eliminarla en lugar de permitir que se multiplique de forma defectuosa. La consecuencia directa de esta medida de seguridad es que el cabello nace blanco en lugar de conservar su color original.

En este sentido, cada hilo sin pigmento representa una célula dañada que ha sido retirada de circulación con éxito por el propio sistema. Factores como la genética, el tabaquismo y el estrés oxidativo influyen directamente en la rapidez con la que aparecen estos hilos. El estrés puede agotar más rápido las células madre encargadas del pigmento, acelerando un proceso que ya estaba predestinado biológicamente.

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Cómo cuidar los cabellos blancos y por qué vale la pena hacerlo

Al carecer de melanina, los cabellos blancos resultan más sensibles a la radiación solar, la polución y la sequedad. Por ello, se aconseja el uso de productos con filtro UV e hidratación constante para mantener la salud y el brillo de la fibra capilar de forma diaria. Esta nueva visión científica invita a ver los hilos de plata como una respuesta inteligente del cuerpo en lugar de una imperfección a corregir.

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