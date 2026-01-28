28 de enero de 2026 - 12:40

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Un truco simple mejora la textura de los huevos revueltos y los vuelve más cremosos. Se aplica en minutos y siempre da buen resultado.

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 14 de taza de esto a la sartén siempre funciona
Por Andrés Aguilera

Los huevos revueltos parecen simples, pero no siempre salen como deberían. A veces quedan secos, gomosos o sin esa cremosidad que los hace irresistibles. Hay un truco muy sencillo que usan muchos cocineros y que cambia por completo el resultado: agregar ¼ de taza de leche durante la cocción.

Leé además

si tenes sabanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Sofía Serelli
Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida.

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

Por Cristian Reta

El ingrediente clave: leche

Agregar ¼ de taza de leche a la sartén permite que los huevos se cocinen de forma más suave y pareja. La leche aporta humedad, evita que las proteínas se coagulen demasiado rápido y da como resultado unos huevos más tiernos, cremosos y fáciles de comer.

Funciona tanto con leche común como con leche descremada o vegetal sin azúcar.

Cómo aplicar el truco paso a paso

  • Batí los huevos en un bowl, apenas, sin incorporar demasiado aire.

  • Calentá una sartén a fuego bajo, con un poco de manteca o aceite.

  • Volcá los huevos batidos y dejalos cocinar unos segundos sin revolver.

  • Agregá ¼ de taza de leche, distribuyéndola por la sartén.

  • Revolvé suavemente, con espátula, mientras se cocinan lentamente.

  • Retirá del fuego cuando aún estén cremosos, ya que terminan de cocinarse con el calor residual.

El resultado son huevos suaves, brillantes y nada secos.

image

Por qué este truco siempre funciona

  • Evita la sobrecocción, principal error en los huevos revueltos.

  • Aporta cremosidad, sin necesidad de crema o quesos.

  • Hace la textura más uniforme, incluso si usás fuego bajo.

  • Es económico y accesible, con un ingrediente que siempre está en la heladera.

Un consejo extra que suma sabor

Si querés mejorar aún más el resultado:

  • Salá al final, no al principio.

  • Usá manteca, para una textura más sedosa.

  • Sumá queso rallado al final, fuera del fuego, para más cremosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este truco garantiza una cocción más segura y prolija.

No lo sabías: el truco para que los huevos no se revienten en el agua caliente

Por Redacción
Jardín y jardinería cuidan plantas cítricas con riego correcto y consciente.

Tres errores comunes al regar el limonero que hacen que no dé frutos

Por Ignacio Alvarado
Descubrí las alternativas de mesa de luz que están de moda 2026.

La mesa de luz pasó de moda: el invento con contraseña que revoluciona dormitorios en 2026

Por Sofía Serelli
pagas de mas en la factura de luz sin saberlo: el error comun en casa que encarece

Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

Por Andrés Aguilera