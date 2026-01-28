La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Un truco simple mejora la textura de los huevos revueltos y los vuelve más cremosos. Se aplica en minutos y siempre da buen resultado.

Los huevos revueltos parecen simples, pero no siempre salen como deberían. A veces quedan secos, gomosos o sin esa cremosidad que los hace irresistibles. Hay un truco muy sencillo que usan muchos cocineros y que cambia por completo el resultado: agregar ¼ de taza de leche durante la cocción.

El ingrediente clave: leche Agregar ¼ de taza de leche a la sartén permite que los huevos se cocinen de forma más suave y pareja. La leche aporta humedad, evita que las proteínas se coagulen demasiado rápido y da como resultado unos huevos más tiernos, cremosos y fáciles de comer.

Funciona tanto con leche común como con leche descremada o vegetal sin azúcar.

Cómo aplicar el truco paso a paso Batí los huevos en un bowl , apenas, sin incorporar demasiado aire.

Calentá una sartén a fuego bajo , con un poco de manteca o aceite.

Volcá los huevos batidos y dejalos cocinar unos segundos sin revolver.

Agregá ¼ de taza de leche , distribuyéndola por la sartén.

Revolvé suavemente , con espátula, mientras se cocinan lentamente.

Retirá del fuego cuando aún estén cremosos, ya que terminan de cocinarse con el calor residual. El resultado son huevos suaves, brillantes y nada secos.

image Por qué este truco siempre funciona Evita la sobrecocción , principal error en los huevos revueltos.

Aporta cremosidad , sin necesidad de crema o quesos.

Hace la textura más uniforme , incluso si usás fuego bajo.

Es económico y accesible, con un ingrediente que siempre está en la heladera. Un consejo extra que suma sabor Si querés mejorar aún más el resultado:

Salá al final , no al principio.

Usá manteca , para una textura más sedosa.

Sumá queso rallado al final, fuera del fuego, para más cremosidad.