26 de enero de 2026 - 19:25

No lo sabías: el truco para que los huevos no se revienten en el agua caliente

Un error muy común arruina la cocción de los huevos hervidos y hace que exploten apenas tocan el agua caliente. Existe un truco simple que evita este problema.

Por Redacción

La diferencia está en dos pasos simples que casi nadie respeta. El secreto no es pinchar el huevo (una práctica que puede traer efectos adversos), sino controlar la temperatura previa y modificar el agua de cocción con un ingrediente cotidiano.

Este truco garantiza una cocción más segura y prolija.

Por qué el huevo no debe ir frío al agua caliente

Uno de los principales motivos por los que los huevos se quiebran al hervirlos es el choque térmico.

  • Cuando un huevo recién salido de la heladera entra en contacto con agua muy caliente, la cáscara se dilata de forma abrupta mientras el interior permanece frío. Esa diferencia de temperatura genera tensión y provoca grietas.
  • Dejar los huevos a temperatura ambiente antes de cocinarlos permite que el calor se distribuya de manera gradual. No hace falta mucho tiempo: con sacarlos de la heladera entre 15 y 20 minutos antes alcanza para reducir drásticamente el riesgo de que se rompan durante la cocción.

Además, un huevo a temperatura ambiente se cocina de forma más pareja. Esto evita que la clara quede gomosa o que la yema tenga un centro verdoso, un efecto típico del sobrecalentamiento.

El vinagre en el agua: el truco que marca la diferencia

Agregar vinagre al agua de cocción es un recurso simple y efectivo para evitar desastres. El ácido del vinagre ayuda a coagular la clara más rápido en caso de que aparezca una microfisura en la cáscara. De esta manera, aunque el huevo se agriete levemente, el contenido no se derrama.

  • No es necesario usar grandes cantidades: solo con una o dos cucharadas de vinagre blanco por litro de agua.
  • En este caso, el sabor no se transfiere al interior del huevo, ya que la cáscara actúa como barrera natural. Su función es puramente estructural y preventiva.
Por qué no conviene pinchar los huevos antes de hervirlos

  • Pinchar el huevo previamente con una aguja o alfiler es una técnica mal utilizada, pero no está recomendada. Aunque se cree que libera el aire interno y evita que explote, en realidad puede debilitar la cáscara y aumentar el riesgo de roturas irregulares.
  • Además, al perforar la cáscara se rompe su barrera protectora natural. Esto facilita la entrada de agua al interior del huevo, alterando la textura de la clara y aumentando el riesgo de contaminación bacteriana si el huevo no está completamente fresco.
  • Otro efecto adverso es que el huevo puede perder parte de su contenido durante la cocción, generando claras deformadas y una cocción desigual.
Para que los huevos no se revienten en el agua caliente, el secreto está en respetar dos pasos simples: dejarlos alcanzar la temperatura ambiente antes de cocinarlos y agregar un poco de vinagre al agua.

