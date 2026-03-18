18 de marzo de 2026 - 20:15

Bacha tapada y rebalsada: el truco de emergencia que soluciona el problema en minutos

Cuando la bacha de la cocina se tapa y el agua comienza a rebalsar, la solución parece complicada. Un truco casero, rápido y efectivo lo soluciona al instante.

Este truco combina presión y limpieza profunda para destrabar el desagüe.

Este truco combina presión y limpieza profunda para destrabar el desagüe.

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Por Redacción

Una bacha tapada puede generar desesperación en minutos, sobre todo cuando el agua no deja de acumularse. Antes de intentar soluciones complejas, existe un truco de emergencia que permite destrabar el desagüe con elementos simples que suelen estar disponibles en cualquier hogar sin gastar dinero adicional.

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El método combina un efecto de vacío, similar al de una sopapa, con una limpieza posterior que ayuda a eliminar los residuos acumulados. Esta técnica no solo actúa rápidamente, sino que también contribuye a mantener el desagüe en mejores condiciones si se aplica correctamente y con cierta regularidad.

bacha tapada
No se necesitan productos caros para bajar el nivel del agua.

No se necesitan productos caros para bajar el nivel del agua.

Cómo es el truco del efecto vacío con una botella para destrabar en segundos

  • El primer paso consiste en generar presión dentro del desagüe para aflojar la obstrucción.
  • Para lograrlo, se puede utilizar una botella de plástico de 1.5L o 2L, a la que previamente se le corta la base (o mantener el pico como está) para transformarla en una herramienta improvisada.
  • Una vez lista, se coloca la boca de la botella sobre el orificio del desagüe y se realizan movimientos firmes de arriba hacia abajo. Este mecanismo crea un efecto de succión que ayuda a desplazar los restos de comida o grasa que están bloqueando el paso del agua.

Si el procedimiento se realiza de forma constante durante algunos segundos, es posible notar cómo el nivel del agua comienza a descender. Este paso es fundamental para liberar el conducto y preparar el siguiente proceso de limpieza más profunda.

bacha tapada
Anticiparse a estos inconvenientes evita daños mayores.

Anticiparse a estos inconvenientes evita daños mayores.

Cómo se prepara la mezcla casera para limpiar y evitar nuevos atascos

Para el sitio The Spruce, cuando el agua finalmente baja, el siguiente paso es limpiar el interior del desagüe para eliminar residuos persistentes. Para esto, se recomienda preparar una mezcla simple con media taza de sal y media taza de bicarbonato de sodio.

  • Esta combinación se vierte directamente en el desagüe y se deja actuar entre 5 y 15 minutos. Durante ese tiempo, los ingredientes comienzan a actuar sobre la suciedad adherida, ayudando a descomponer restos de grasa y acumulaciones difíciles.
  • Para finalizar, se debe volcar una pava de agua hirviendo, lo que potencia el efecto de la mezcla y arrastra los residuos sueltos. Este último paso no solo limpia, sino que también ayuda a prevenir futuras obstrucciones si se repite de forma periódica.
bacha tapada

Destrabar una bacha tapada no siempre es una tarea difícil cuando no hay herramientas profesionales. Con una botella, sal, bicarbonato y agua caliente, es posible resolver el problema de forma rápida y efectiva para no contaminar la cocina.

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