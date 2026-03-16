5 tendencias vintage para decorar el hogar en 2026: renuevan los espacios sin gastar de más

El diseño de interiores vuelve a mirar hacia el pasado en 2026, rescatando estilos que parecían olvidados y adaptándolos a las casas actuales. Esta nueva tendencia vintage no solo apuesta por la estética, sino también por soluciones accesibles que permiten renovar espacios sin realizar grandes inversiones ni cambios estructurales complejos en el hogar.
Lejos de ser una simple moda pasajera, esta moda combina funcionalidad, nostalgia y creatividad. Elementos clásicos regresan con fuerza, pero reinterpretados para ajustarse a estilos contemporáneos. El resultado son ambientes cálidos, con carácter propio y detalles únicos que transforman cualquier rincón en un espacio mucho más acogedor y visualmente atractivo.
Las tendencias vintage que vuelven a dominar la decoración en 2026
Cama nido
Una de las propuestas que regresa con fuerza es la cama nido, una solución práctica que combina estética retro con funcionalidad. Ideal para espacios reducidos, permite sumar una cama adicional sin ocupar lugar permanente.
Sillones con falda de volantes
También resurgen los sillones decorativos con falda de volantes, un clásico que aporta elegancia y un toque romántico a livings y dormitorios.