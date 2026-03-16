16 de marzo de 2026 - 17:35

5 tendencias vintage para decorar el hogar en 2026: renuevan los espacios sin gastar de más

El estilo vintage vuelve a ser tendencia este 2026 con ideas económicas que transforman cualquier ambiente de casa y combinan diseño y personalidad.

Estas tendencias buscan una estética sustentable con materiales olvidados.

Estas tendencias buscan una estética sustentable con materiales olvidados.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El diseño de interiores vuelve a mirar hacia el pasado en 2026, rescatando estilos que parecían olvidados y adaptándolos a las casas actuales. Esta nueva tendencia vintage no solo apuesta por la estética, sino también por soluciones accesibles que permiten renovar espacios sin realizar grandes inversiones ni cambios estructurales complejos en el hogar.

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Lejos de ser una simple moda pasajera, esta moda combina funcionalidad, nostalgia y creatividad. Elementos clásicos regresan con fuerza, pero reinterpretados para ajustarse a estilos contemporáneos. El resultado son ambientes cálidos, con carácter propio y detalles únicos que transforman cualquier rincón en un espacio mucho más acogedor y visualmente atractivo.

diseños vintage en casa
Todas las ideas son opciones accesibles, funcionales y llenas de estilo.

Todas las ideas son opciones accesibles, funcionales y llenas de estilo.

Las tendencias vintage que vuelven a dominar la decoración en 2026

Cama nido

Una de las propuestas que regresa con fuerza es la cama nido, una solución práctica que combina estética retro con funcionalidad. Ideal para espacios reducidos, permite sumar una cama adicional sin ocupar lugar permanente.

Sillones con falda de volantes

También resurgen los sillones decorativos con falda de volantes, un clásico que aporta elegancia y un toque romántico a livings y dormitorios.

Estilo de los años 70

El estilo inspirado en los años 70 vuelve con colores intensos, formas esculturales y acabados tipo madera que aportan profundidad visual.

Cenefas

Las cenefas, por su parte, regresan para enmarcar paredes, techos o pisos, agregando un detalle distintivo sin necesidad de grandes reformas.

Decoración vintage en el living

A esto se suma la decoración vintage con objetos como cristales antiguos y textiles artesanales que aportan textura y personalidad.

diseños vintage en casa
Las camas nido logran aprovechar el espacio del dormitorio.

Las camas nido logran aprovechar el espacio del dormitorio.

Por qué el estilo vintage es la opción económica que marca tendencia

Según el sitio The Spruce, el regreso de lo vintage también responde a una necesidad actual: decorar sin gastar demasiado dinero.

  • Reutilizar muebles, recuperar piezas antiguas o incorporar elementos heredados permite renovar los espacios sin realizar grandes inversiones.
  • Además, este enfoque promueve una decoración más sustentable, donde se prioriza dar nueva vida a objetos existentes en lugar de descartarlos.

Otro aspecto clave es la versatilidad

  • Los elementos vintage pueden combinarse con estilos modernos, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo actual.
  • Esto permite crear ambientes únicos, donde cada objeto cuenta una historia y aporta identidad al espacio.

En 2026, esta mezcla de economía, estilo y sostenibilidad convierte al diseño vintage en una de las elecciones más buscadas.

diseños vintage en casa
El diseño de los 70 replican un espacio cálido, original y con personalidad.

El diseño de los 70 replican un espacio cálido, original y con personalidad.

Las tendencias vintage para 2026 demuestran que el pasado sigue siendo una fuente inagotable de inspiración en cada rincón de casa sin gastar de más y reutilizando lo anterior.

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