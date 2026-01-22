Si tenés cáscaras de sandía, tenés un tesoro: 5 maneras de aprovecharlas en casa

Después de comer sandía , lo más común es tirar la cáscara sin pensarlo dos veces. Sin embargo, esa parte que solemos descartar (sobre todo la zona blanca ) tiene usos sorprendentes en la cocina, el cuidado personal y hasta en el jardín. Aprovecharla no solo reduce desperdicios, sino que también suma ideas simples y económicas para el día a día.

La parte blanca de la cáscara tiene una textura firme , ideal para hacer encurtidos caseros.

Cortala en tiras, hervila unos minutos y luego cocinala con vinagre, azúcar, sal y especias como clavo de olor o canela. Guardala en un frasco y dejala reposar. Queda perfecta como aperitivo o para acompañar carnes y picadas.

La cáscara también sirve para preparar un dulce similar a una mermelada .

Rallá o cortá en cubitos la parte blanca, cocinala con azúcar, jugo de limón y un toque de canela hasta que espese. Es ideal para untar en tostadas, galletitas o usar en rellenos.

3. Licuados o jugos refrescantes

La cáscara de sandía aporta fibra y antioxidantes.

Licuá la parte blanca con frutas como manzana, piña o limón, un poco de agua y hielo. El resultado es un licuado fresco, liviano y nutritivo, ideal para el verano.

4. Mascarilla hidratante para la piel

image

Gracias a sus propiedades refrescantes e hidratantes, la cáscara también puede usarse en el cuidado de la piel.

Podés frotar suavemente la parte blanca sobre la cara o dejar actuar su jugo unos minutos como mascarilla natural, especialmente después de la exposición al sol.

5. Fertilizante o compost para plantas

La cáscara de sandía es rica en nutrientes y se descompone rápido, por lo que es ideal para el compost.

Cortala en trozos chicos y mezclala con otros residuos orgánicos. También puede usarse como abono natural para plantas del jardín o macetas.