Si tenés cáscaras de sandía, tenés un tesoro: 5 maneras de aprovecharlas en casa

Después de comer sandía, lo más común es tirar la cáscarasin pensarlo dos veces. Sin embargo, esa parte que solemos descartar (sobre todo la zona blanca) tiene usos sorprendentes en la cocina, el cuidado personal y hasta en el jardín. Aprovecharla no solo reduce desperdicios, sino que también suma ideas simples y económicas para el día a día.
La parte blanca de la cáscara tiene una textura firme, ideal para hacer encurtidos caseros.
Cortala en tiras, hervila unos minutos y luego cocinala con vinagre, azúcar, sal y especias como clavo de olor o canela. Guardala en un frasco y dejala reposar. Queda perfecta como aperitivo o para acompañar carnes y picadas.
2. Mermelada o dulce casero
La cáscara también sirve para preparar un dulce similar a una mermelada.
Rallá o cortá en cubitos la parte blanca, cocinala con azúcar, jugo de limón y un toque de canela hasta que espese. Es ideal para untar en tostadas, galletitas o usar en rellenos.
3. Licuados o jugos refrescantes
La cáscara de sandía aporta fibra y antioxidantes.
Licuá la parte blanca con frutas como manzana, piña o limón, un poco de agua y hielo. El resultado es un licuado fresco, liviano y nutritivo, ideal para el verano.
4. Mascarilla hidratante para la piel
Gracias a sus propiedades refrescantes e hidratantes, la cáscara también puede usarse en el cuidado de la piel.
Podés frotar suavemente la parte blanca sobre la cara o dejar actuar su jugo unos minutos como mascarilla natural, especialmente después de la exposición al sol.
5. Fertilizante o compost para plantas
La cáscara de sandía es rica en nutrientes y se descompone rápido, por lo que es ideal para el compost.
Cortala en trozos chicos y mezclala con otros residuos orgánicos. También puede usarse como abono natural para plantas del jardín o macetas.