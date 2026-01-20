20 de enero de 2026 - 12:05

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

No es sumar kilómetros ni máquinas: la actividad física que puede definir cuántos años se vive con autonomía, después de los 70.

Después de los 70 ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida (1)
Por Andrés Aguilera

Después de los 70 años, la actividad física, el equilibrio, la independencia funcional y la prevención de caídas pueden pesar más que la cantidad de pasos diarios y el gimnasio. La ciencia muestra que hay un tipo de entrenamiento silencioso, simple y poco visible que marca la diferencia entre vivir más años o vivir mejor.

La habilidad de la que casi nadie habla

Cuando se pregunta a personas mayores cómo se mantienen activas, la respuesta suele repetirse: caminar, hacer gimnasia suave, nadar.

Todo eso ayuda. Pero cuando los investigadores analizan quiénes conservan la autonomía con el paso del tiempo, aparece un factor decisivo: el balance corporal.

Después de los 70 ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida (2)

Acciones simples como:

  • Mantenerse de pie sin apoyo

  • Levantarse de una silla sin usar las manos

  • Girar en un espacio reducido sin perder estabilidad

anticipan mejor el futuro funcional que la cantidad de ejercicio aeróbico semanal.

Qué revela el equilibrio sobre la salud futura

En Japón, médicos y gerontólogos utilizan desde hace años pruebas básicas de equilibrio para detectar riesgos tempranos.

Un estudio amplio observó que quienes no podían mantenerse sobre una sola pierna durante 20 segundos tenían mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y muerte prematura, incluso sin signos visibles de fragilidad.

El equilibrio no es solo fuerza en las piernas. Involucra músculos, nervios, tiempo de reacción, oído interno y cerebro. Cuando empieza a fallar, el impacto es sistémico.

Por qué perder el equilibrio cambia todo

Cuando el cuerpo se siente inestable, aparece el miedo a caerse. Ese temor reduce el movimiento cotidiano. Al moverse menos, se pierde fuerza y coordinación. El resultado es un círculo silencioso que limita la vida diaria.

Las caídas no suelen ser el comienzo del problema, sino la consecuencia final. Antes, aparece una sensación sutil: “ya no me siento firme”. Detectar y entrenar ese punto cambia el pronóstico.

Después de los 70 ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida (3)

Esperanza de vida vs. esperanza de vida saludable

Hoy los especialistas hablan menos de cuántos años se vive y más de cuántos años se vive bien. Subir escaleras, reaccionar rápido, vestirse solo o salir de casa sin ayuda define la verdadera calidad de vida en la vejez.

En ese escenario, el equilibrio no es un complemento del ejercicio: es la base. Sin estabilidad, incluso caminar mucho pierde impacto protector.

La buena noticia: el equilibrio se entrena

A diferencia de otras capacidades físicas, el equilibrio puede mejorarse a cualquier edad. No requiere aparatos ni gimnasios. Puede entrenarse:

  • De pie, cambiando el peso de una pierna a otra

  • Manteniéndose unos segundos sobre un solo apoyo

  • Usando una silla solo como seguridad

  • Integrando pequeños desafíos en la vida diaria

