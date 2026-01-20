20 de enero de 2026 - 13:45

Samsung se da por vencido: quien tenga un Galaxy antiguo puede alegrarse

Algunos Samsung Galaxy viejos vuelven a recibir actualizaciones del sistema, algo poco habitual y muy valorado por los usuarios.

Por Andrés Aguilera

En un mercado donde los smartphones antiguos suelen quedar rápidamente sin soporte, Samsung sorprendió al reactivar actualizaciones en varios modelos Galaxy que ya no estaban dentro del ciclo oficial. Usuarios reportan nuevas mejoras del sistema vía Google Play, incluso en equipos lanzados hace años.

Más claves en las últimas novedades del mundo tecnológico y cómo impactan en tu celular.

Qué modelos Galaxy volvieron a recibir actualizaciones

Según reportes recientes, modelos como Galaxy S10, S20 y S21 comenzaron a recibir nuevas actualizaciones.

image

Las mejoras llegan a través de Google Play, sin necesidad de una actualización completa de Android.

Incluso se detectaron versiones liberadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, tras meses sin novedades.

Por qué esta decisión sorprende a los usuarios

La propia Samsung había informado que estos equipos ya no cumplían con el soporte regular.

Normalmente, dejar de actualizar es una forma indirecta de empujar el recambio de dispositivos.

Por eso, el regreso parcial de las actualizaciones fue recibido como una muy buena noticia.

image

En paralelo, los modelos más nuevos (como Galaxy S23 o plegables recientes) siguen con su calendario habitual.

En esos casos, las próximas actualizaciones llegarían en los próximos meses, aunque sin fecha confirmada.

Por ahora, la prioridad parece estar puesta en corregir fallas de modelos más antiguos.

Cómo actualizar tu Galaxy antiguo paso a paso

Para verificar si tu equipo tiene una actualización disponible, entrá en Ajustes del celular.

Luego accedé a Sistema, revisá la versión instalada y tocá en Buscar actualizaciones.

Si aparece una nueva versión, se recomienda instalarla para mejorar rendimiento y estabilidad.

Es importante aclarar que estas actualizaciones no siempre incluyen parches de seguridad completos.

Samsung distribuye los parches críticos por canales separados, según el modelo y la región.

Aun así, mantener el sistema actualizado reduce errores y posibles fallas del sistema.

