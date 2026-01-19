Smart TV Samsung: cuánto sale en Chile uno de 50 pulgadas y 4K

Comprar una Smart Tv en Chile sigue siendo una alternativa que muchos argentinos analizan por la diferencia de precio frente al mercado local. En particular, los televisores Samsung de 50 pulgadas aparecen como una opción competitiva dentro del segmento 4K.

En este escenario, un modelo LED Smart TV Samsung de 50” se destaca por su valor en pesos chilenos y por un conjunto de especificaciones que lo ubican como una compra interesante para quienes buscan renovar el televisor sin dar un salto excesivo en gasto.

El Led Smart TV Samsung 50” 4K UHD , modelo UN50U8000FGXZS , tiene un precio en Chile de $279.990 pesos chilenos . Para entender cuánto representa este valor para un comprador argentino, es necesario hacer la conversión correspondiente.

Con un tipo de cambio de 875 pesos chilenos por dólar , el televisor cuesta aproximadamente USD 320 . Luego, al llevar ese monto a Argentina con la cotización del Banco Nación ($1.455 por dólar) , el precio final estimado es de $465.600 pesos argentinos .

La conversión a pesos argentinos permite dimensionar el impacto real del valor del televisor para el bolsillo local.

Como referencia, este mismo modelo o uno de características equivalentes se comercializa en Samsung Argentina a $899.999 pesos , una diferencia que refuerza el interés por mirar los valores en Chile al momento de evaluar la compra de una Smart Tv Samsung .

Con resolución 4K y conectividad completa, el modelo apunta al segmento medio del mercado de televisores.

Cómo es el Smart TV Samsung de 50 pulgadas y qué ofrece

Este modelo cuenta con una pantalla de 50 pulgadas y resolución 4K UHD, pensada para aprovechar contenidos en alta definición. Incluye conectividad Wifi y Bluetooth, tres puertos HDMI y un puerto USB, lo que facilita la conexión de consolas, reproductores y otros dispositivos.

En cuanto al diseño, presenta un formato clásico en color negro, con un ancho de 111,08 cm y una profundidad de 19,9 cm con base. La potencia de sonido es de 20W RMS y funciona con voltajes de 100 a 240V, adaptable a distintos entornos eléctricos. Además, Samsung informa una vida útil estimada de 7 años, con igual plazo de disponibilidad de repuestos y servicio técnico, y una garantía de 12 meses, lo que suma respaldo a la compra.