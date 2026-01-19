19 de enero de 2026 - 07:27

El FMI mantuvo su previsión y espera que la economía argentina crezca 4% este año y en 2027

El organismo ratificó sus estimaciones en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales y proyectó además una desaceleración gradual de la inflación a nivel global. Para América Latina, en cambio, recortó el pronóstico de crecimiento.

El FMI mantuvo su previsión y espera que la economía argentina crezca 4% este año y en 2027.

El FMI mantuvo su previsión y espera que la economía argentina crezca 4% este año y en 2027.

Foto:

EFE/EPA/MAANSI SRIVASTAVA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para la economía argentina y ratificó que el PBI aumentará 4% durante este año, al igual que en 2027, según la última actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) presentada en Bruselas.

Leé además

El FMI destacó la acumulación de reservas 

El FMI destacó la acumulación de reservas y enviará una misión en febrero para revisar las metas

Por Redacción Economía
Datos clave del Indec marcarán el pulso económico de enero.

Semana clave para la economía: el Indec difundirá datos de actividad, precios y salarios

Por Redacción

De esta manera, el organismo internacional sostuvo el mismo escenario que había trazado en octubre pasado, consolidando una expectativa de recuperación sostenida de la actividad económica local.

A nivel global, el FMI proyectó que la inflación general continúe desacelerándose, pasando de 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026 y a 3,4% en 2027. "Las proyecciones de inflación se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y prevén que la inflación vuelva al objetivo de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías", indicó el organismo.

Javier Milei, Luis Caputo y Kristalina Georgieva / FMI
Kristalina Gueorguieva, junto a Javier Milei y Luis Caputo.&nbsp;

Kristalina Gueorguieva, junto a Javier Milei y Luis Caputo.

Ajuste a la baja para América Latina

En contraste con nuestro país, el FMI empeoró su pronóstico para América Latina y el Caribe, al estimar que la región crecerá 2,2%, dos décimas menos que lo previsto en octubre. Para 2027, en tanto, espera una expansión del 2,7%, levemente superior a la proyección anterior.

Perspectivas globales

En cuanto al desempeño mundial, el informe mejoró levemente la estimación del crecimiento global, y ahora prevé una suba del PBI mundial del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027.

"El pronóstico marca una ligera revisión al alza para 2026 y se mantiene sin cambios para 2027 en comparación con el WEO de octubre de 2025. Este desempeño estable, a primera vista, se debe al equilibrio de fuerzas divergentes", explicó el FMI.

Según el análisis, los efectos negativos de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados por factores positivos como el aumento de la inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial, el apoyo fiscal y monetario, condiciones financieras expansivas y la adaptabilidad del sector privado.

fmi

El organismo destacó que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China disminuyeron desde el último informe, pero advirtió que "los acuerdos comerciales bilaterales y de otro tipo recientemente firmados, que a menudo incluyen importantes compromisos de inversión y compra con divulgación pública limitada, también añaden una capa de complejidad".

"La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″, señalaron las autoridades del Fondo.

Respecto a la inflación mundial, el FMI indicó que se mantiene “prácticamente estable”, con una leve tendencia a la baja, tanto en la tasa general como en la subyacente.

En este contexto, el organismo proyectó que el impacto de los aranceles y la incertidumbre sobre la actividad se irá diluyendo a lo largo de 2026 y 2027. Así, la previsión para 2026 fue revisada al alza en 0,2 puntos porcentuales, mientras que la de 2027 se mantuvo sin cambios.

Para las economías avanzadas, el FMI espera un crecimiento del 1,8% en 2026 y del 1,7% en 2027. En el caso de Estados Unidos, proyecta una expansión del 2,4% en 2026, impulsada por la política fiscal y una tasa de interés oficial más baja, con un impacto decreciente de las barreras comerciales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar para este lunes 19 de enero.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 19 de enero

Por Redacción Economía
que pasara con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Qué pasará con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Por Diana Chiani
La vitivinicultura atraviesa una nueva crisis de consumo y stock. 

Vitivinicultura en crisis: cae el consumo, se acumula stock y la presión llega a las bodegas

Por Soledad Gonzalez
El Gobierno dio de baja 135 prepagas

El Gobierno ya eliminó 135 prepagas del registro oficial durante su gestión: las razones

Por Redacción Economía