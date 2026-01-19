El FMI mantuvo su previsión y espera que la economía argentina crezca 4% este año y en 2027.

El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para la economía argentina y ratificó que el PBI aumentará 4% durante este año , al igual que en 2027 , según la última actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) presentada en Bruselas.

El FMI destacó la acumulación de reservas y enviará una misión en febrero para revisar las metas

De esta manera, el organismo internacional sostuvo el mismo escenario que había trazado en octubre pasado, consolidando una expectativa de recuperación sostenida de la actividad económica local.

A nivel global, el FMI proyectó que la inflación general continúe desacelerándose , pasando de 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026 y a 3,4% en 2027 . "Las proyecciones de inflación se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y prevén que la inflación vuelva al objetivo de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías", indicó el organismo.

En contraste con nuestro país, el FMI empeoró su pronóstico para América Latina y el Caribe , al estimar que la región crecerá 2,2% , dos décimas menos que lo previsto en octubre. Para 2027, en tanto, espera una expansión del 2,7% , levemente superior a la proyección anterior.

En cuanto al desempeño mundial, el informe mejoró levemente la estimación del crecimiento global , y ahora prevé una suba del PBI mundial del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027 .

"El pronóstico marca una ligera revisión al alza para 2026 y se mantiene sin cambios para 2027 en comparación con el WEO de octubre de 2025. Este desempeño estable, a primera vista, se debe al equilibrio de fuerzas divergentes", explicó el FMI.

Según el análisis, los efectos negativos de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados por factores positivos como el aumento de la inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial, el apoyo fiscal y monetario, condiciones financieras expansivas y la adaptabilidad del sector privado.

fmi

El organismo destacó que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China disminuyeron desde el último informe, pero advirtió que "los acuerdos comerciales bilaterales y de otro tipo recientemente firmados, que a menudo incluyen importantes compromisos de inversión y compra con divulgación pública limitada, también añaden una capa de complejidad".

"La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″, señalaron las autoridades del Fondo.

Respecto a la inflación mundial, el FMI indicó que se mantiene “prácticamente estable”, con una leve tendencia a la baja, tanto en la tasa general como en la subyacente.

En este contexto, el organismo proyectó que el impacto de los aranceles y la incertidumbre sobre la actividad se irá diluyendo a lo largo de 2026 y 2027. Así, la previsión para 2026 fue revisada al alza en 0,2 puntos porcentuales, mientras que la de 2027 se mantuvo sin cambios.

Para las economías avanzadas, el FMI espera un crecimiento del 1,8% en 2026 y del 1,7% en 2027. En el caso de Estados Unidos, proyecta una expansión del 2,4% en 2026, impulsada por la política fiscal y una tasa de interés oficial más baja, con un impacto decreciente de las barreras comerciales.