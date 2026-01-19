Impuesto a las Ganancias: ARCA actualizó pisos, deducciones y escalas que impactan en sueldos de empleados con hijos

ARCA actualizó pisos, deducciones y escalas de Ganancias para 2026. Cambian los sueldos alcanzados y las retenciones a empleados con hijos.

Las nuevas tablas de Ganancias rigen para el primer semestre y obligan a recalcular descuentos en los recibos de sueldo.

La actualización automática por inflación volvió a modificar el Impuesto a las Ganancias y redefine desde qué nivel de ingresos los trabajadores comienzan a tributar en 2026. El impacto es directo sobre los sueldos de empleados con hijos, ya que las deducciones por cargas de familia elevan el piso salarial y cambian las retenciones mensuales.

Con las nuevas tablas difundidas por ARCA, se ajustaron los mínimos no imponibles, las deducciones personales y la escala progresiva del impuesto que rige durante el primer semestre de 2026, obligando a los empleadores a recalcular descuentos y, en algunos casos, devolver montos retenidos de más.

Cuánto hay que ganar para pagar Impuesto a las Ganancias en el primer semestre de 2026 El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia. Solo tributan quienes superan un determinado piso salarial, que se define según la situación familiar y se calcula a partir del sueldo bruto, menos aportes previsionales y deducciones personales.

AUH Anses (3).jpg Empleados con hijos pueden quedar fuera del tributo o recibir devoluciones tras la actualización de ARCA. De acuerdo con las proyecciones realizadas con los valores actualizados por inflación para el período enero-junio de 2026, los pisos estimados son los siguientes:

Trabajador casado con dos hijos : el umbral estimado asciende a $3.300.726 netos .

: el umbral estimado asciende a . Trabajador soltero con dos hijos : el piso neto se eleva a $2.896.573

: el piso neto se eleva a Trabajador soltero con un hijo: comienza a tributar cuando el sueldo en mano supera los $2.692.757.

comienza a tributar cuando el sueldo en mano supera los Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los$2.998.725, lo que equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942. Estos montos se explican por las deducciones personales publicadas por ARCA, que incluyen la ganancia no imponible, las cargas de familia y la deducción especial, todas actualizadas por inflación.