Impuesto a las Ganancias: ARCA actualizó pisos, deducciones y escalas que impactan en sueldos de empleados con hijos

La actualización automática por inflación volvió a modificar el Impuesto a las Ganancias y redefine desde qué nivel de ingresos los trabajadores comienzan a tributar en 2026. El impacto es directo sobre los sueldos de empleados con hijos, ya que las deducciones por cargas de familia elevan el piso salarial y cambian las retenciones mensuales.
Con las nuevas tablas difundidas por ARCA, se ajustaron los mínimos no imponibles, las deducciones personales y la escala progresiva del impuesto que rige durante el primer semestre de 2026, obligando a los empleadores a recalcular descuentos y, en algunos casos, devolver montos retenidos de más.
Cuánto hay que ganar para pagar Impuesto a las Ganancias en el primer semestre de 2026
El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia. Solo tributan quienes superan un determinado piso salarial, que se define según la situación familiar y se calcula a partir del sueldo bruto, menos aportes previsionales y deducciones personales.
De acuerdo con las proyecciones realizadas con los valores actualizados por inflación para el período enero-junio de 2026, los pisos estimados son los siguientes:
Trabajador casado con dos hijos: el umbral estimado asciende a $3.300.726 netos.
Trabajador soltero con dos hijos: el piso neto se eleva a $2.896.573
Trabajador soltero con un hijo: comienza a tributar cuando el sueldo en mano supera los $2.692.757.
Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los$2.998.725, lo que equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942.
Estos montos se explican por las deducciones personales publicadas por ARCA, que incluyen la ganancia no imponible, las cargas de familia y la deducción especial, todas actualizadas por inflación.
Cómo se aplican las nuevas escalas y qué pasa con las devoluciones
Además de los pisos y deducciones, ARCA publicó la escala progresiva del Impuesto a las Ganancias que se aplica sobre la ganancia neta imponible acumulada. Las alícuotas parten del 5% para los tramos más bajos y llegan hasta el 35% para los ingresos más altos, a medida que se incrementa el salario.
En la práctica, la actualización genera tres efectos concretos:
Trabajadores que dejan de pagar Ganancias al quedar por debajo de los nuevos pisos.
Devoluciones en los recibos de sueldo si hubo retenciones calculadas con valores anteriores desde enero.
Reajustes en las liquidaciones que deben realizar los empleadores una vez actualizados sus sistemas.