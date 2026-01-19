Una marca automotriz llega al nuevo Strip Center de Guaymallén y tendrá dos locales

El nuevo Strip Center que abrirá entre marzo y abril en el predio Carrefour de Guaymallén continúa sumando propuestas comerciales y refuerza su perfil como centro de cercanía, servicios y consumo diario . Integrado al hipermercado Carrefour , el desarrollo contará con más de 40 locales y una oferta pensada para resolver necesidades cotidianas.

Con una apertura progresiva y una fuerte demanda de marcas interesadas en instalarse, el Strip Center se consolida como un nuevo polo comercial del Gran Mendoza , con gastronomía, servicios especializados y un esquema de estacionamiento compartido que amplía la capacidad total del predio.

El Strip Center de Guaymallén se desarrolla bajo un formato a cielo abierto , integrado directamente al Carrefour mediante playas de estacionamiento compartidas . El proyecto prevé más de 40 locales comerciales y una superficie estimada de entre 5.000 y 7.000 metros cuadrados cubiertos, con una propuesta orientada a la cercanía y al consumo diario.

La inauguración está prevista para fines de marzo y principios de abril y se realizará de manera progresiva, acompañando la apertura de los distintos locales. El desarrollo combina marcas locales, nacionales e internacionales , con una fuerte presencia gastronómica y de servicios , y apunta a convertirse en un punto de referencia comercial para Guaymallén y zonas aledañas.

El proyecto fue diseñado para funcionar como un complemento directo del hipermercado Carrefour , conformando un único predio comercial . Esta integración permite compartir playas de estacionamiento y ampliar significativamente la cantidad de cocheras disponibles , mejorando el acceso y la circulación dentro del complejo.

El Strip Center apuesta a una oferta variada que incluye gastronomía, servicios esenciales y marcas de distintos rubros, con espacios peatonales y áreas verdes que buscan mejorar la experiencia de paseo. El objetivo es acercar soluciones comerciales a los vecinos en un entorno moderno, accesible y funcional.

Grupo Lorenzo desembarca en el Strip Center de Guaymallén con dos nuevos locales

En el marco de este crecimiento, Grupo Lorenzo anunció la apertura de dos locales comerciales en el Circuito Strip Center de Guaymallén, reforzando su presencia en Mendoza y su posicionamiento como referente del sector automotor en la región de Cuyo.

Uno de los espacios estará destinado exclusivamente a la marca JAC y contará con un showroom para SUVs, pick-ups y vehículos comerciales, además de un sector de postventa oficial con atención especializada, repuestos originales y servicio técnico. El local tendrá 460 m² en planta baja y un entrepiso de 75 m² para oficinas administrativas, con accesos diferenciados para público y sector de servicio.

Renders actualizados_2 - Photo Grupo Lorenzo instalará dos locales con showroom, venta y postventa dentro del nuevo centro comercial. Grupo Lorenzo

El segundo local será ocupado por Autoferia by Lorenzo, donde convivirán vehículos usados seleccionados con garantía y la línea de utilitarios y camiones JMC y Shineray. Este espacio contará con 910 m² e incluirá un servicio integral de postventa, orientado a empresas, emprendedores y profesionales.

Desde la empresa destacaron: “Esta apertura refuerza nuestro compromiso con Mendoza, permitiéndonos acercar aún más las mejores opciones del mercado automotor: desde la innovación y calidad de JAC en 0 km, hasta la variedad y confianza de nuestros usados y utilitarios JMC y Shineray”.