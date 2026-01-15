El nuevo Strip Center del predio Carrefour en Guaymallén abrirá entre marzo y abril

El predio del Carrefour de Guaymallén se prepara para sumar un nuevo Strip Center integrado al hipermercado Carrefour, con una propuesta comercial orientada a la cercanía, los servicios y la gastronomía. El proyecto contará con más de 40 locales y combinará marcas locales con firmas nacionales e internacionales.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 16 de enero

El FMI destacó la acumulación de reservas y enviará una misión en febrero para revisar las metas

La inauguración del Strip Center está prevista entre fines de marzo y principios de abril, y apunta a consolidarse como un polo comercial único, conectado al supermercado y con una amplia capacidad de estacionamiento compartido.

El desarrollador inmobiliario Flavio Kristich confirmó que el nuevo Strip Center se encuentra en su etapa final y que la inauguración se concretará entre fines de marzo y principios de abril. El centro comercial tendrá más de 40 locales y funcionará como un complemento directo del hipermercado Carrefour.

Sobre el proceso de desarrollo, Giovanni Alarcón, gerente comercial de Circuito Strip Center, señaló: “La verdad que son proyectos que venimos trabajando hace dos años y este último tramo es como muy caótico, pero a la vez nos genera mucha incertidumbre porque nos ponemos todo en esto, tanto nosotros como los locatarios” .

Alarcón remarcó además que la experiencia previa permitió ajustar el modelo: “Vamos tomando esa gimnasia y vamos aprendiendo, seguir mejorando en cuanto a la distribución del strip, la cantidad de estacionamiento y el layout para que sea agradable al paseo” .

Dimensiones, estacionamiento compartido y formato de cercanía en el predio Carrefour

El Strip Center responde a un formato a cielo abierto, pensado para compras rápidas y servicios cotidianos. Según explicó Alarcón, las dimensiones están en línea con este tipo de desarrollos: “Nosotros siempre calculamos para este tipo de strip entre 5.000 y 7.000 metros cubiertos, esas son más o menos las medidas que calculamos para este tipo de strip de cercanía, pero no somos los megacentros comerciales”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es su integración con el supermercado Carrefour. “Nosotros estamos pegados a Carrefour, vamos a quedar conectados por las playas de estacionamiento, vamos a compartir playas. El ancla de la parte supermercadista ya está, que es Carrefour”, explicó el gerente comercial.

En ese sentido, destacó la capacidad total de estacionamiento: “Aparte de las 400 cocheras que nosotros ya tenemos, vamos a tener otras casi 600 cocheras más disponibles que están del lado del supermercado”.

Fuerte presencia de marcas locales y una propuesta gastronómica como eje del Strip Center

El nuevo Strip Center del predio Carrefour de Guaymallén tendrá una marcada apuesta por marcas mendocinas, acompañadas por algunas firmas nacionales e internacionales. Entre las confirmadas se encuentran Lorenzo Automotores, quien desarrollará un proyecto integral en la zona. Además estarán Central de Bebidas, La Popular, Banco Macro, La Vene, Burgan e iSushi.

Alarcón explicó la lógica comercial del proyecto: “Apostamos fuertemente por los emprendedores locales, aquellas marcas que son fuertes localmente, así que tenemos buenos socios”.

La gastronomía ocupará un lugar central dentro del paseo comercial. “En este strip puntualmente vamos a tener toda una zona gastronómica peatonal, con mucho verde, la verdad que la experiencia nos va marcando para ir mejorando cada vez”, afirmó.

Además, destacó que el objetivo es cubrir necesidades diarias: “Analizamos cada zona para acercar aquellos servicios que la gente necesita, el centro médico, el gimnasio, la verdulería, la panadería, sacar esas necesidades que tenés en el día a día”.

strip center carrefour kristich enero 2026 Avanza la obra en predio del Carrefour de Guaymallén.

Alta demanda de locales y proyección de nuevos desarrollos de Strip Center

Desde Circuito Strip Center aseguraron que el interés por ocupar locales fue alto incluso antes de la inauguración. “Con el éxito que hemos tenido tanto en La Bastilla como en Alma Gardenia, hemos tenido muchísimas consultas. Los socios estratégicos que tenemos han querido seguir acompañando el desarrollo de la marca”, señaló Alarcón.

El gerente comercial agregó que la repetición de marcas es parte de la identidad del proyecto: “En cada uno de nuestros circuitos se repiten muchas marcas, buscamos que cuando vean el cartel del circuito sepan que hay gastronomía, servicios y supermercado, que puede ser su circuito de compra o de ocio”.

Finalmente, adelantó que ya trabajan en nuevos desarrollos: “Estamos muy avanzados con otro Strip Center en El Challao y también con proyectos en otras zonas de Mendoza y en Chile, que para nosotros es muy importante”.

La experiencia en Chile y Mendoza como parte del aprendizaje del modelo strip center

El desarrollo de strip centers no se limita a Mendoza y también tiene antecedentes en Chile, una experiencia que fue clave para ajustar el concepto que ahora se aplica en el predio Carrefour de Guaymallén. Giovanni Alarcón explicó que cada mercado tiene particularidades propias y que esos aprendizajes se vuelcan en los nuevos proyectos.

Sobre el primer desarrollo en ese país, señaló: “Chile tiene sus particularidades. Nosotros inauguramos en una zona muy comercial de Quillota, donde hay supermercados, una veterinaria, café, y enfrente tenemos McDonald's, Jumbo y Easy, es como un polo comercial”.

Actualmente, Circuito Strip Center avanza con un segundo centro comercial en territorio chileno. “Ahora estamos desarrollando el segundo centro comercial en Chile, en la zona de La Floresta, arriba de Reñaca, que va a tener otro sentido, más gastronómico, donde vamos a tratar de poner un poquito la impronta que tenemos acá”, explicó Alarcón.

En ese marco, remarcó que la gastronomía es un eje transversal en todos los desarrollos: “La gastronomía y el paseo gastronómico para nosotros es importantísimo, pero también el tema de servicios, analizar cada zona para acercar lo que la gente necesita en su día a día”.