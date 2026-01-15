15 de enero de 2026 - 15:50

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 16 de enero

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo en baja durante este jueves. Conocé cómo estará en los diferentes bancos del país este viernes.

Dólar viernes 16 enero

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial para la venta minorista cerró la jornada del jueves a $1.470 en Banco Nación. Para el último día de cotizaciones de la semana, abrirá al mismo precio. En el ámbito económico nacional se conoció que el Banco Central acumula más de 500 millones de dólares en compra bajo el nuevo esquema cambiario.

dólar viernes 16 enero

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 16 de enero

  • Banco Nación: $1.470
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco BBVA: $1.470
  • Banco Santander: $1.470
  • Banco Ciudad: $1.470
  • Banco Patagonia: $1.475
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.464
  • Banco Credicoop: $1.475
  • Banco Piano: $1.470
  • Banco Comercio: $1.460
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.465

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La jornada cambiaria del miércoles dejó señales claras de una fuerte presencia del Banco Central en el mercado oficial, con una intervención que superó ampliamente los parámetros habituales. La autoridad monetaria concretó compras de contado por USD 187 millones en una sola rueda, absorbiendo el 69,6% de la oferta disponible, que fue relativamente acotada y alcanzó apenas USD 268,8 millones. De este modo, el organismo no solo sostuvo su estrategia de acumulación, sino que también dejó atrás con holgura el umbral tentativo del 5% del volumen total que se había fijado como referencia para sus intervenciones.

Con este resultado, el Banco Central encadenó ocho ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado mayorista, acumulando adquisiciones por USD 515 millones, el mejor desempeño desde febrero de 2025. Este comportamiento tuvo impacto directo sobre las reservas internacionales brutas, que mostraron un avance de USD 37 millones y se ubicaron en USD 44.717 millones, aun cuando durante la jornada se afrontaron pagos a organismos internacionales por cerca de USD 100 millones.

En paralelo, el tipo de cambio mayorista mostró una tendencia a la baja, con un retroceso de cuatro pesos o 0,3%, hasta cerrar en $1.453 para la venta, el valor más bajo observado en lo que va de enero. Con el techo de las bandas cambiarias del BCRA establecido en $1.543,71, el dólar oficial quedó a 90,71 pesos o 6,2% de ese límite superior.

dólar viernes 16 enero

En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.480 para la venta en el Banco Nación, con una caída diaria de cinco pesos o 0,3%, mientras que el dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, hasta $1.515. Por su parte, el “contado con liquidación” se posicionó como la cotización más alta, en 1.526 pesos. Hacia adelante, el régimen de bandas ajustará por el 2,8% de inflación de diciembre, llevando el techo a $1.607,57 a fin del mes próximo, desde los $1.563,78 previstos para enero.

