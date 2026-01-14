Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 15 de enero

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo en $1.480 durante el cierre de este miércoles. Conocé cómo estará la cotización para este jueves.

El precio del dólar oficial para la venta minorista tuvo un miércoles con una pequeña baja luego de los datos de inflación ofrecidos por el INDEC. Para este jueves, se espera un precio de $1.480 en el Banco Nación. A su vez, algunos economistas analizan sobre cómo estará la cotización del dólar durante el 2026.

dólar jueves 15 enero WEB Precio del dólar para este jueves 15 de enero El Banco Central de la República Argentina publica el cierre la planilla del precio del dólar oficial de todos los bancos. En este caso, el Banco Nación.

Cotización del dólar para este jueves 15 de enero Valor Banco Nación para la venta minorista $1.480.

para la venta minorista $1.480. Valor dólar "blue" para la venta: $1.515. Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Tras la difusión de los datos oficiales del INDEC correspondientes a 2025, que mostraron que la inflación apenas superó el 30% y que el dólar oficial minorista continúa por debajo de los $1.500, las principales consultoras económicas volvieron a actualizar sus proyecciones para los próximos años.

Analistas coincidieron en que, de cara a 2026 y 2027, las expectativas muestran variaciones muy acotadas en relación con los cálculos realizados en diciembre, un dato que refuerza la percepción de mayor estabilidad macroeconómica.

y las expectativas muestran en relación con los realizados en diciembre, un dato que refuerza la percepción de mayor Los informes más recientes reflejan que el proceso de desaceleración inflacionaria sigue en marcha, aunque no exento de tensiones vinculadas al esquema cambiario y al ritmo de depreciación del peso.

sigue en marcha, aunque no exento de vinculadas al y al Según los datos publicados este martes, la inflación de diciembre se ubicó en 2,8%, mientras que el acumulado anual alcanzó el 31,5 por ciento. Si bien en los últimos meses se observó una cierta aceleración mensual, la tendencia interanual continúa siendo descendente. De acuerdo con el relevamiento de FocusEconomics, los precios al consumidor crecerán en promedio 24% durante 2026, prácticamente sin cambios frente a la estimación previa, con un ajuste marginal de apenas 0,1 puntos porcentuales. Para 2027, el consenso proyecta una inflación promedio de 14,9%, lo que consolidaría un sendero de menor variación de precios en el mediano plazo.

Este escenario se apoya en factores como un gasto público más contenido, mayor competencia en el mercado interno y una flexibilización gradual de las importaciones.