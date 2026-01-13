Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 14 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista mantuvo una tendencia estable la jornada del martes. Para este miércoles abrirá a $1.485. En cuanto al contexto económico del país, los bonos y las acciones de nuestro país no logran despertarse en este nuevo año en el mercado internacional.

No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

La jornada financiera argentina estuvo marcada por un clima de cautela que llegó desde el exterior y afectó el desempeño de los activos locales, en un contexto internacional dominado por el creciente rechazo al riesgo.

Las tensiones políticas y financieras en Estados Unidos impactaron sobre los mercados emergentes, y Argentina no fue la excepción, con acciones y bonos mostrando leves retrocesos y un riesgo país que volvió a acercarse a la zona de los 600 puntos básicos.

A contramano de ese escenario, el mercado cambiario doméstico se mantuvo estable y el fortalecimiento del precio del oro, que alcanzó niveles récord como activo de refugio, aportó un impulso positivo a las reservas del Banco Central.

El foco de la incertidumbre global se trasladó a un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El enfrentamiento entre Jerome Powell y el presidente Donald Trump escaló luego de que se conociera una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la Fed, lo que reavivó el debate sobre la independencia del banco central más influyente del mundo. Días atrás, Powell denunció que la pesquisa, vinculada a un proyecto de renovación de edificios, funcionaría como un “pretexto” para ejercer presión política y acelerar una baja de tasas de interés. Trump, por su parte, declaró a NBC que desconocía la investigación, aunque volvió a criticar con dureza al titular de la Fed por avanzar más lentamente de lo esperado en el recorte de tasas.

En este marco, Wall Street logró moderar las caídas hacia el cierre, aunque ese rebote no alcanzó para disipar la cautela sobre los activos emergentes.

En el plano local, el índice S&P Merval retrocedió 0,4% en pesos hasta los 3.076.947 puntos, mientras que los ADR argentinos en Nueva York mostraron resultados dispares.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, registraron una baja promedio de 0,2%, y el riesgo país de JP Morgan avanzó doce unidades hasta ubicarse en 577 puntos básicos, su nivel más alto desde el 26 de diciembre.

dólar miércoles 14 enero WEB

Todo esto ocurrió pese a que el viernes se concretó el pago de cupones por 4.200 millones de dólares a los tenedores de deuda soberana y se informó la cancelación de otros USD 2.500 millones a Estados Unidos, correspondientes a divisas utilizadas de un swap para estabilizar la economía antes de las elecciones legislativas. Aun así, el inicio del año muestra que las acciones y los bonos argentinos siguen sin encontrar un impulso sostenido, condicionados por un escenario internacional cada vez más incierto.