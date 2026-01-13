Reconocido shopping de Ciudad espera inaugurar sus locales internos en junio

El shopping del centro busca inaugurar su ala interna en el segundo semestre de 2026. Además, planea un café sobre Av. San Martín.

El Patio del Centro, donde era el "pozo de Maristas", por ahora, no volverá a abrir sus locales internos.

El desarrollo comercial que está en el pozo Maristas y hoy se conoce como Patio del Centro empieza a mover de nuevo sus fichas. Tras la preinauguración en abril de 2025, la empresa desarrolladora informó que trabaja para tenerlos operativos en junio de este año, mientras mantiene en funcionamiento únicamente los comercios con frente a avenida San Martín.

“Por ahora funcionan sólo los locales de San Martín, pero estamos proyectando abrir los del interior en junio”, señalaron fuentes del grupo desarrollador.

En paralelo, adelantaron la incorporación cercana de un nuevo punto gastronómico: un café con acceso directo desde la vereda principal.

Cómo sigue el desarrollo El año pasado con un evento, luces y celebraciones, la empresa había presentado la preinauguración de 16 locales internos, que se sumaban a otros seis sobre San Martín, como fase previa a una apertura total.

De acuerdo con su plan maestro, el emprendimiento contempla:

170 locales comerciales Patio de comidas con oferta ampliada Cines de última generación Plaza de juegos y espacios recreativos Centro médico ambulatorio Área temática dedicada al vino y al turismo vitivinícola Tres subsuelos de estacionamiento para mil autos Cuatro niveles comerciales, entre planta baja y tres pisos superiores El complejo ocupa un predio estratégico de más de 60 mil metros cuadrados en San Martín 873, pleno centro mendocino, y aspira a convertirse en un nuevo polo de consumo, recreación y servicios.