13 de enero de 2026 - 11:19

Reconocido shopping de Ciudad espera inaugurar sus locales internos en junio

El shopping del centro busca inaugurar su ala interna en el segundo semestre de 2026. Además, planea un café sobre Av. San Martín.

El Patio del Centro, donde era el pozo de Maristas, por ahora, no volverá a abrir sus locales internos.

El Patio del Centro, donde era el "pozo de Maristas", por ahora, no volverá a abrir sus locales internos.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Soledad Gonzalez
Por Soledad Gonzalez

El desarrollo comercial que está en el pozo Maristas y hoy se conoce como Patio del Centro empieza a mover de nuevo sus fichas. Tras la preinauguración en abril de 2025, la empresa desarrolladora informó que trabaja para tenerlos operativos en junio de este año, mientras mantiene en funcionamiento únicamente los comercios con frente a avenida San Martín.

Leé además

ARCA actualizó las escalas del monotributo y fijó los montos mensuales según la categoría y el tipo de actividad.

ARCA actualizó el monotributo 2026: quiénes pagan menos de $100.000 por mes y en qué categoría están

Por Redacción Economía
autos y motos: cierre con crecimiento y expectativas abiertas para 2026

Autos y motos: cierre con crecimiento y expectativas abiertas para 2026

Por Diana Chiani

“Por ahora funcionan sólo los locales de San Martín, pero estamos proyectando abrir los del interior en junio”, señalaron fuentes del grupo desarrollador.

En paralelo, adelantaron la incorporación cercana de un nuevo punto gastronómico: un café con acceso directo desde la vereda principal.

Cómo sigue el desarrollo

El año pasado con un evento, luces y celebraciones, la empresa había presentado la preinauguración de 16 locales internos, que se sumaban a otros seis sobre San Martín, como fase previa a una apertura total.

De acuerdo con su plan maestro, el emprendimiento contempla:

170 locales comerciales

Patio de comidas con oferta ampliada

Cines de última generación

Plaza de juegos y espacios recreativos

Centro médico ambulatorio

Área temática dedicada al vino y al turismo vitivinícola

Tres subsuelos de estacionamiento para mil autos

Cuatro niveles comerciales, entre planta baja y tres pisos superiores

El complejo ocupa un predio estratégico de más de 60 mil metros cuadrados en San Martín 873, pleno centro mendocino, y aspira a convertirse en un nuevo polo de consumo, recreación y servicios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Crédito, precios y el fenómeno Luján de Cuyo.

El mercado inmobiliario mendocino ante un 2026 de consolidación: crédito, precios y proyecciones

Por Matías Carretero
El beneficio del Banco Nación permite ahorrar todos los miércoles pagando con tarjetas de crédito a través de MODO en BNA+.

Vuelve el reintegro de $84.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
ANSES aplicará el aumento de enero y pagará las Pensiones No Contributivas entre el 9 y el 15, según el DNI.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobro en enero y cuánto se paga

Por Redacción Economía
Los créditos alcanzan a pymes y grandes empresas con actividad exportadora en Mendoza.

El Ministerio de Producción habilita créditos de 1 millón de dólares para la exportación de vino a granel

Por Redacción Economía