Autos y motos: cierre con crecimiento y expectativas abiertas para 2026

El automotor fue uno de los sectores que finalizó el 2025 con un balance positivo, impulsado por un fuerte repunte en los patentamientos de vehículos cero kilómetro . El balance en el sector es que el año fue bueno, pero no dejó de ser una suerte de transición dado que no fue sencillo llegar a los objetivos trazados desde las terminales automotrices. Con varios segmentos para observar, la dinámica fue más moderada en el área de usados al tiempo que el escenario todavía es incipiente para los autos importados, incluidos los eléctricos.

Por otro lado, las motos también cerraron un periodo con cifras positivas en un segmento en que la dispersión de marcas creció debido al impulso de la importación. Aquí se diferencian, a grandes rasgos, las motos de gama alta y las de gama media y baja. En general, desde el sector declararon que el 2025 fue mejor al pasado con la complejidad que tuvo sobre todo a partir del segundo semestre, lo que impactó en rendimientos y ventas.

En Mendoza , el desempeño en los autos acompañó la tendencia nacional, con un crecimiento destacado en los 0 km y un año de transición para el resto de los segmentos; incluidas las motos. Según el informe de mercado de SIOMAA, el 2025 cerró con 612.178 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento del 47,8% frente a 2024. El dato anual confirma que este fue un año de recuperación para el sector automotor, luego de un 2024 atravesado por la recesión, la escasez de unidades y las restricciones cambiarias.

Con relación a las motos , la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de unidades patentadas durante el año que finalizó fue de 650.325 unidades. Esto significó un 33,8% más que el 2024, en el que se habían registrado 486.061 motovehículos. En diciembre de 2025 la cifra había sido de 60.078, lo que implicó una suba interanual del 20% ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 50.060 unidades. Si la comparación se hace contra el mes pasado se observó una suba del 15%.

Luego de un 2024 complejo, el 2025 empezó con gran impulso y mes a mes los patentamientos mostraron subas interanuales significativas , especialmente en el primer semestre. Durante ese lapso registraron incrementos superiores al 70% e incluso al 100% en algunos meses, como enero. Carlos Martín, presidente de ACARA en Mendoza resumió la situación del sector y explicó que al haber alcanzado una cantidad de patentamientos mayor a las 600.000 unidades, la suba interanual fue de casi 50%.

image Venta de autos según ACARA

“La cifra confirma un año muy positivo para la actividad”, expresó Martín. Agregó que en Mendoza se patentaron 24.000 autos contra los 16.000 registrados en 2024. En este marco, ha sido un año más que bueno. En línea, Diego Rodríguez, de Rodríguez y Cía. Autos, expresó que la buena performance también se explicó por la fuerte predisposición de las terminales a patentar unidades. Por este motivo, hubo bastante autopatentamiento así como buenas líneas de financiación provenientes más de las automotrices que de los bancos.

“Ha sido un trabajo bastante importante para superar la estadística y mientras para unos fue un buen año, para otros fue uno de transición”, reflexionó Rodríguez. El presidente de ACARA a nivel nacional, Sebastián Beato, destacó que en el medio de los vaivenes electorales y económicos se han seguido vendiendo vehículos a un ritmo “más que aceptable”. Para esto, el principal motor fue el regreso de la financiación con los planes de ahorro incluidos. Tanto Martín como Rodríguez coincidieron en el impulso por parte de las terminales que ofrecieron planes de financiamiento accesibles.

En general se ofrece una tasa cero que posee cierto costo financiero, lo que fue bien recibido por el mercado. “Los planes de ahorro hoy te permiten acceder a un 0 km con cuotas cercanas a 400.000 pesos por mes y con una entrada relativamente baja”, contó Martín. Esto porque en la actualidad muchas marcas permiten pactar entregas a partir de la segunda cuota, lo que es tentador para muchos. En este marco, por el momento los bancos aún no ofrecen tasas plenamente competitivas aunque se espera una mayor flexibilización en plazos —actualmente de 12 y 18 meses— y un aumento de la competencia financiera para 2026.

Usados complicados

Al mercado del usado no le fue tan bien como a los cero kilómetros debido a que la financiación fuerte vino por el lado de las terminales. Si bien las concesionarias y marcas ofrecieron posibilidades, las opciones en este segmento fueron menores. Según expresó el presidente de ACARA en Mendoza, en nuestra provincia se transfirieron 97.500 en 2025 contra 91.500 transferidos el año anterior.

Así el crecimiento del 6% contrasta con el casi 50% registrado en los 0km. Diego Rodríguez expresó que el mercado del usado ha tenido muchos vaivenes y que las concesionarias han buscado adaptarse a lo que el cliente ha demandado. “Ha habido meses con buena venta y otros malos”, recapituló el empresario.

Este mercado dependía casi exclusivamente de la tasa de interés, que estuvo alta sobre todo en el segundo semestre. A nivel nacional, según la Cámara de Comercio Automotor, detalló que entre enero y octubre de 2025 (último dato disponible) se comercializaron 1.602.941 unidades, lo que representó un aumento del 11,81% respecto del mismo período del año anterior.

Importados y eléctricos: bajo peso relativo y desafíos pendientes

En el segmento de importados, el impacto de los autos chinos fue limitado. En total, los vehículos provenientes de China no alcanzaron el 4% del mercado nacional, según precisó Carlos Martín. En Mendoza, se importaron apenas unos 400 auto de ese origen, sin un peso significativo en el mercado local y con perspectivas hacia adelante. “El mayor impacto dentro de las importaciones provino de las propias terminales con Ford a la cabeza”, destacó Martín.

Si bien los autos chinos avanzan en el mundo y es probable que con la nueva política Argentina siga los pasos, el segmento requerirá todavía tiempo. Esto porque muchas importadoras que trajeron vehículos todavía carecen de una red que permita la distribución, por un lado, y los servicios de posventa, por el otro. “Además, todavía no está claro cuál puede ser el valor de reventa de esos vehículos”, subrayó Martín también al frente de Automotores General San Martín.

Dentro de los importados, se destacó el crecimiento de los autos eléctricos que aunque también han ido en alza tienen una mínima participación del mercado y registraron un desempeño menor del esperado. En 2025 el Gobierno dio un cupo de importación de 50.000 unidades que aún no se han patentado la totalidad. Desde el sector advirtieron que los autos chinos y eléctricos aún no resultan claramente competitivos en precio y enfrentan problemas estructurales: falta de soporte comercial, dificultades para la posventa y dudas sobre el valor de reventa a mediano plazo.

“Hay un gris en este rubro y va a depender de las políticas que se tomen así como de los aranceles y acuerdos”, destacó Diego Rodríguez. El acuerdo con Estados Unidos también abre un interrogante en este sentido. En la misma línea, el futuro de los eléctricos está más que nada en los híbridos y acá también habrá que ver que pasas con los precios, la infraestructura y las expectativas. “Creo que puede ser un buen año y que va a haber mucha competencia”, estimó Rodríguez.

Qué pasó con las motos

El mercado de motos también cerró con números positivos en comparación con 2024. Según los datos de ACARA, Mendoza cuenta con el 3,6% de la participación del mercado en Argentina. En ese marco, el sector registró una mejora interanual de 8,4% de diciembre a diciembre. En el acumulado del año, también hubo un crecimiento importante. Hay que tener en cuenta que el 2024 no fue

image Evolución de venta de motos según ACARA

A la incertidumbre electoral previa a octubre, los vaivenes del dólar y las dificultades para financiarse; se sumaron otras variables. Si bien puede haber diferencias entre las motos de alta, media y baja gama por el momento el sector se encuentra relativamente frenado. “Tuvimos el peor noviembre en los últimos cuatro años”, sintetizó Federico Balter de la concesionaria Royal Enfield, entre otras marcas.

El informe de ACARA detalló que durante diciembre se patentaron 60.078 motovehículos, 15% más que en noviembre y 20% más que en diciembre 2024. Luz de repunte leve (fines de diciembre). Biagio Panella, de Casa Panella, comentó que el 2025 cerró con buenos números para ellos, pero no desconoció las dificultades que ha atravesado el sector debido a la falta de dinero en la calle y de “los altos costos que todos -en mayor o menor medida- debemos afrontar”.

Más allá de las diferencias entre los segmentos, el mercado de importados ha empezado a impactar y se espera que este vaya en alza. Con relación a los importados, Panella estimó que habrá habrá mayor cantidad de productos importados en todos los rubros. “Esto, por un lado, beneficia la competencia, pero debería estar controlado para no perjudicar a la industria nacional que tanto empleo da”, señaló Panella.

La situación de la industria local o de los vehículos ensamblados en el país ha repercutido en un alza de costos con inevitable traslado a precios. “Hoy te conviene importar la moto completa antes que ensamblarla en el país”, expresó el referente de Royal Enfield que también vende otras marcas.

Por el momento, el ingreso de más marcas dispersa el mercado en un contexto de baja de poder de compra y encarecimiento de algunos precios. Así, algunos productos de gama media han quedado por encima de los valores de los de alta, que han sido beneficiados por la baja de impuestos. De hecho, se espera que esta caída vuelva a darse en estos días. “En las marcas más caras no hemos tenido bajas sino alzas”, expresó Balter.

Luego de la suba de tasas, en las motos la financiación también ha comenzado a retornar. Sin embargo, en palabras de Panella, el alto endeudamiento de las personas dificulta la compra en cuotas. “El mercado, sin duda, irá hacia el crecimiento aunque todavía restan algunas variables macro que tienen que concretarse”, observó el referente. Agregó que cada vez más personas adoptan este medio de movilidad por el bajo costo de mantenimiento y el ahorro de tiempo.

En línea, Federico Balter expresó que existen líneas de financiación así como ofertas o bonificaciones por pago al contado. Aunque estimó que una vez comenzado el año, los bancos podrían ofrecer tasas más convenientes, sumó que el mercado debe acomodarse en precios. Por lo pronto, tanto ellos como otras marcas, no tocan las listas desde hace varios meses debido al freno observado. De hecho, las concesionarias de motos buscan incrementar su competitividad al tiempo que la baja de la inflación y el acomodamiento del dólar podrían impactar de manera positiva.

Desafíos y oportunidades para 2026

De cara al presente año, las proyecciones hablan de un mercado que podría ubicarse entre 650.000 y 680.000 patentamientos de autos, con un crecimiento adicional del 10% al 15%. El principal apalancamiento, como se planteó, será una mejora en las tasas de interés. En el mediano plazo, el mercado argentino debería converger hacia un nivel de 700.000 unidades anuales; según los referentes del sector.

Esto en el contexto de un parque automotor que ronda los 14 millones de vehículos y al ser relativamente antiguo, ofrece margen para una renovación más profunda. Actualmente, el ritmo de recambio es bajo: por cada 100.000 autos usados, se incorporan unos 30.000 cero kilómetros.

Tanto para autos como para motos, las expectativas para 2026 estarán fuertemente condicionadas por la mejora en el financiamiento, la evolución de la economía, la estabilidad cambiaria y las definiciones de política comercial. “Más allá del crédito, el principal motor de crecimiento será la mejora de la economía, que se note en la gente que la economía mejora, que si a uno le va bien al otro también”, resumió Diego Rodríguez.

Un eventual acuerdo con Estados Unidos podría modificar de manera significativa el escenario para los automóviles, al igual que los cambios en aranceles e impuestos que impactan sobre los importados y los vehículos de alta gama. En ese contexto, el sector prevé un año de transición, con mayor competencia y mejoras en precios para todos los segmentos. “Las perspectivas son claramente positivas pero no inmediatas. Se necesita aún mucho esfuerzo político y de todos nosotros para que de a poco se logre un país mejor”, subrayó Panella.

En línea, Federico Balter observó que si la inflación sigue a la baja y mejora el poder de compra, el sector comience a acomodarse. El valor del dólar billete también será importante a la hora de las decisiones de compra y si este se aprecia se necesitarán menos dólares para comprar los productos. Para Panella, en tanto, el motor de crecimiento van a sobresalir en el 2026 una mayor actividad comercial en general y una baja inflación que relacionada a los aumentos de salarios en términos reales.