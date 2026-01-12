Muchos conductores de autos los ven todos los días , pero pocos saben para qué están ahí. Los puntitos negros que aparecen en el borde del parabrisas no son un detalle estético ni una falla de fabricación: cumplen funciones técnicas clave vinculadas a la seguridad, el confort y el mantenimiento del vidrio.

El inesperado precio para el Volkswagen Tera en enero 2026

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina

Estos puntos forman parte de un elemento llamado banda fritada (o frit band), presente en prácticamente todos los autos modernos.

El parabrisas se pega a la carrocería con un adhesivo especial.

Los puntitos negros bloquean la radiación solar , evitando que el sol degrade ese pegamento con el paso del tiempo. Esto ayuda a que el vidrio no se despegue ni pierda rigidez estructural .

En la zona superior del parabrisas, los puntos ayudan a disminuir el impacto directo del sol , funcionando como una transición entre el vidrio transparente y la franja oscura superior (cuando la tiene).

Puntitos negros en el parabrisas del auto qué significan y para qué sirven (3)

El degradado de puntos evita un corte brusco de luz, lo que mejora la comodidad visual al manejar.

Evitan diferencias térmicas bruscas

El color negro absorbe más calor. Los puntitos están distribuidos de forma progresiva para que el vidrio se caliente de manera uniforme, evitando tensiones térmicas que podrían generar rajaduras o deformaciones.

Mejoran la terminación estética

Además de su función técnica, los puntos ocultan el borde del pegamento, sensores, cámaras o imperfecciones del marco del parabrisas, logrando un acabado más prolijo desde afuera y desde adentro.

Puntitos negros en el parabrisas del auto qué significan y para qué sirven (2)

Por qué están en forma de puntos y no como una franja sólida

El diseño en forma de puntos no es casual:

Permite una transición gradual de temperatura

Reduce reflejos molestos

Evita distorsiones visuales

Mantiene el campo de visión limpio para el conductor

Por eso suelen verse más concentrados en los bordes y cada vez más espaciados hacia el centro del vidrio.

¿Todos los autos los tienen?

Sí. Todos los autos modernos incorporan esta banda de puntitos negros, aunque varía su tamaño, forma y ubicación según el modelo, la marca y el tipo de parabrisas (con sensores, cámaras ADAS, espejo electrocrómico, etc.).