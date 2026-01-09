El inesperado precio para el Volkswagen Tera en enero 2026

La marca alemana actualizó en enero de 2026 los precios del Volkswagen Tera , su SUV más accesible en la Argentina. El modelo tuvo un incremento en todas sus versiones respecto a diciembre de 2025, aunque mantiene su posicionamiento como la puerta de entrada a la gama SUV de la marca.

Durante diciembre, el Tera registró 847 unidades patentadas , lo que le permitió alcanzar una participación del 4,3% y ubicarse como el tercer vehículo más vendido del mes , según datos de ACARA , solo por detrás de Toyota Hilux y Ford Ranger.

Desarrollado sobre la plataforma MQB , el Volkswagen Tera se posiciona entre el Polo y el Nivus, con una propuesta enfocada en quienes buscan dimensiones contenidas, buen equipamiento y un precio competitivo dentro del segmento B-SUV.

En la parte trasera se destacan los guardabarros marcados y el pilar C , que recuerdan al Golf, mientras que el frente adopta un estilo cercano al Nivus, con ópticas y parrilla alineadas al nuevo lenguaje visual de la marca.

Según la versión, ofrece llantas de acero o de aleación de 16 y 17 pulgadas , techo bitono en la variante Outfit y, en toda la gama, ópticas delanteras VW LED y luces traseras LED.

Confirmado nuevo precio para el Volkswagen Tera en enero 2026 (2)

Motorización y chasis

La gama del Volkswagen Tera está compuesta por cuatro versiones:

Trend MSI MT

Comfort 170 TSI AT

High 170 TSI AT

Outfit 170 TSI AT

La versión de entrada incorpora el motor 1.6 MSI de cuatro cilindros, con 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas, el mismo conjunto mecánico del Polo Track.

Las versiones Comfort, High y Outfit utilizan el motor 1.0 turbo TSI, de 101 CV y 170 Nm, combinado con una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades.

En el chasis, el Tera ofrece suspensión McPherson delantera y esquema independiente trasero con brazo longitudinal, además de un punto destacado dentro del segmento: frenos a disco en las cuatro ruedas en toda la gama.

Interior, confort y tecnología

Puertas adentro, el Volkswagen Tera propone un equilibrio entre funcionalidad, conectividad y confort. De serie incluye:

Aire acondicionado

Tablero digital de 8 pulgadas

Control de velocidad crucero

Volante multifunción regulable

Sistema multimedia VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas y App Connect inalámbrico

Según la versión, puede sumar climatizador automático, tablero digital de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Los tapizados varían entre tela, cuero ecológico y una terminación exclusiva para la versión Outfit.

Confirmado nuevo precio para el Volkswagen Tera en enero 2026 (3)

Seguridad

Toda la gama del Tera incorpora un paquete de seguridad completo, con:

Seis airbags

Control de estabilidad

Frenos ABS con EBD

Asistente de arranque en pendiente

ISOFIX

Detector de fatiga

Monitoreo de presión de neumáticos

Las versiones High y Outfit agregan ADAS, como control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y alerta de punto ciego con tráfico cruzado trasero.

Precios del Volkswagen Tera en enero 2026

Con el ajuste aplicado en enero, los valores oficiales quedaron de la siguiente manera: