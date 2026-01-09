Por qué conviene revisar este líquido del auto antes de los 10.000 km y casi nadie lo hace

Aunque pocos lo controlan, revisar este líquido del auto antes de los 10.000 km es clave para la seguridad y el mantenimiento del vehículo.

Desde que un auto sale del concesionario o vuelve al uso diario, la mayoría de los conductores se enfoca en aspectos visibles como el aceite, los neumáticos o el nivel de combustible. Sin embargo, antes de llegar a los 10.000 km, existe un elemento fundamental para la seguridad y el mantenimiento que casi nadie revisa: el líquido de frenos.

El líquido de frenos cumple una función vital: transmitir la presión del pedal hacia las ruedas para que el vehículo se detenga de forma eficaz. Con el uso, este fluido puede contaminarse con humedad, perder propiedades y afectar directamente la capacidad de frenado del auto, incluso cuando el resto del sistema parece estar en buen estado.

A diferencia de otros fluidos, el líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que absorbe humedad del ambiente. Esto ocurre incluso en vehículos nuevos o con poco uso. Con el paso de los kilómetros, esa humedad reduce el punto de ebullición del líquido y provoca una respuesta más lenta o esponjosa al frenar, algo que compromete la seguridad.

Además, en recorridos urbanos con frenadas frecuentes, el desgaste del sistema se acelera. Por eso, esperar al service oficial sin hacer un control previo puede ser un error en términos de mantenimiento preventivo.

Los especialistas recomiendan revisar el líquido de frenos antes de los 10.000 km, incluso si el manual indica plazos más largos. El control es simple: se observa el nivel y el color del fluido en el depósito. Si está oscuro o por debajo del mínimo, es señal de alerta.

Un chequeo a tiempo no solo mejora la seguridad, sino que evita reparaciones costosas en el sistema de frenos. En el cuidado del auto, los pequeños hábitos marcan la diferencia, y este es uno de los más importantes que casi nadie tiene en cuenta.