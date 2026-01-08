Las automotrices chinas cuadruplicaron ventas y ya pisan fuerte en Argentina: las marcas líder

Las automotrices chinas aceleraron fuerte en la Argentina durante 2025 y lograron cuadruplicar sus ventas , consolidando un crecimiento que ya empieza a modificar el mapa del mercado automotor local, según un informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA).

El estudio informa que las marcas del gigante asiático alcanzaron el 2,2% de participación en el total del mercado durante el último año , cuando una década atrás apenas representaban el 0,8% y estaban concentradas casi exclusivamente en una sola empresa.

También destaca que en los últimos diez años el número de marcas chinas comercializadas en el país pasó de 2 a 23, una expansión que, según el relevamiento, continuará en el tiempo gracias a “planes de crecimiento a largo plazo”, según informó Noticias Argentinas, que accedió al informe.

Los patentamientos de autos chinos en 2025 superaron las 12.000 unidades, representando un volumen casi cuatro veces superior al registrado en 2024. Al respecto, se explicó que este crecimiento es también el resultado de un “proceso de maduración de las marcas que ingresaron a partir de 2018” .

La expansión está siendo liderada por BAIC, HAVAL, JAC y BYD, con incrementos que marcan un cambio de escala:

lidera el crecimiento con más de 4.500 unidades patentadas en 2025, lo que representa un aumento interanual del 487%. HAVAL: registró un avance interanual del 831%, superando las 2.600 unidades.

su volumen creció un 532% respecto al año anterior. BYD: en su primer año de operaciones, superó las 670 unidades comercializadas.

Auge de los vehículos eléctricos

El análisis sostuvo que el fenómeno se explica por la combinación de precios competitivos, vehículos con mayor equipamiento tecnológico (principalmente en segmentos SUV y pick-ups) y la implementación del régimen especial para la importación de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

El mecanismo establecido a comienzos del 2025 fija en 0% el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para el tipo de unidades mencionadas, con valor FOB de hasta US$16.000 (con un cupo anual de 50.000 unidades y vigencia de cinco años).

Haval H6 Haval H6

Este esquema “ha favorecido especialmente a los fabricantes chinos, cuyo posicionamiento de costos y portafolio de modelos electrificados se ajusta a ese rango de precios”, permitiéndoles una estrategia de entrada más agresiva en el mercado local.

Aunque la participación nacional total es del 2,2%, los datos de SIOMAA muestran una fuerte penetración en provincias de alto dinamismo comercial (mayor al 3%), como la Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Entre Ríos.