En el competitivo mercado de autos en Argentina , la Volkswagen Amarok se mantiene en febrero de 2026 como una de las pick-ups más elegidas. Este auto Volkswagen combina potencia, tecnología y diseño robusto, cualidades que la posicionan como referencia tanto para el trabajo exigente como para el uso recreativo.

Precio del BYD Yuan Pro: cuánto cuesta el segundo auto más accesible de la marca china

Mezclar vinagre y agua destilada para el auto: por qué se recomienda y para qué sirve

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok supo evolucionar junto a los autos modernos, actualizando equipamiento y estética sin perder su esencia. Su frente imponente, llantas de gran tamaño y líneas definidas representan el ADN de los autos Volkswagen que dominan el segmento en Argentina .

La versatilidad es uno de los grandes diferenciales de este auto . La Amarok funciona como una herramienta de trabajo confiable y, al mismo tiempo, como un vehículo familiar cómodo para viajes largos. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, sigue siendo uno de los autos utilitarios más completos del país.

Volkswagen Amarok en febrero 2026: el precio de la pick-up que sigue marcando el rumbo en Argentina

En el interior, la Volkswagen Amarok eleva la experiencia de manejo. Materiales de calidad, tecnología intuitiva y un habitáculo amplio la colocan entre los autos más sofisticados de su categoría en Argentina , combinando robustez con confort, un sello distintivo de Volkswagen .

Estos son los valores oficiales del auto Volkswagen en Argentina , vigentes durante febrero de 2026:

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $64.638.800

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $70.562.700

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $67.471.000

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 (258 CV): $104.830.400

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 (258 CV): $105.156.800

Estos valores corresponden al precio oficial del auto en Argentina y pueden variar según concesionario o región.

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok ofrece motores 2.0 TDi de 180 CV y el potente V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente, ubicándose entre los autos más potentes del mercado argentino.

En materia de seguridad, este auto Volkswagen incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, elevando el estándar de protección dentro de los autos utilitarios de Argentina.

El diseño exterior combina elegancia y robustez: faros LED, llantas diamantadas y versiones Black Style refuerzan su estética moderna y su identidad dentro de los autos Volkswagen.

El confort interior también es protagonista. La Amarok suma climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia completo, pensado para quienes exigen comodidad en cada trayecto.

Su capacidad de carga y su chasis robusto la convierten en una aliada ideal para tareas pesadas, manteniendo estabilidad y seguridad, algo muy valorado en Argentina.

Con esta combinación de potencia, tecnología y diseño, la Volkswagen Amarok se reafirma en febrero 2026 como uno de los autos más icónicos y deseados del mercado argentino.