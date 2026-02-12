12 de febrero de 2026 - 14:06

Volkswagen Amarok en febrero 2026: el precio de la pick-up que sigue marcando el rumbo en Argentina

La Volkswagen Amarok arranca febrero 2026 con precios actualizados en Argentina, reafirmándose como uno de los autos utilitarios más completos y potentes.

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok supo evolucionar junto a los autos modernos, actualizando equipamiento y estética sin perder su esencia. Su frente imponente, llantas de gran tamaño y líneas definidas representan el ADN de los autos Volkswagen que dominan el segmento en Argentina.

La versatilidad es uno de los grandes diferenciales de este auto. La Amarok funciona como una herramienta de trabajo confiable y, al mismo tiempo, como un vehículo familiar cómodo para viajes largos. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, sigue siendo uno de los autos utilitarios más completos del país.

En el interior, la Volkswagen Amarok eleva la experiencia de manejo. Materiales de calidad, tecnología intuitiva y un habitáculo amplio la colocan entre los autos más sofisticados de su categoría en Argentina, combinando robustez con confort, un sello distintivo de Volkswagen.

Precio de la Volkswagen Amarok en febrero 2026

Estos son los valores oficiales del auto Volkswagen en Argentina, vigentes durante febrero de 2026:

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $64.638.800

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $70.562.700

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $67.471.000

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 (258 CV): $104.830.400

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 (258 CV): $105.156.800

Estos valores corresponden al precio oficial del auto en Argentina y pueden variar según concesionario o región.

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok ofrece motores 2.0 TDi de 180 CV y el potente V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente, ubicándose entre los autos más potentes del mercado argentino.

En materia de seguridad, este auto Volkswagen incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, elevando el estándar de protección dentro de los autos utilitarios de Argentina.

El diseño exterior combina elegancia y robustez: faros LED, llantas diamantadas y versiones Black Style refuerzan su estética moderna y su identidad dentro de los autos Volkswagen.

El confort interior también es protagonista. La Amarok suma climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia completo, pensado para quienes exigen comodidad en cada trayecto.

Su capacidad de carga y su chasis robusto la convierten en una aliada ideal para tareas pesadas, manteniendo estabilidad y seguridad, algo muy valorado en Argentina.

Con esta combinación de potencia, tecnología y diseño, la Volkswagen Amarok se reafirma en febrero 2026 como uno de los autos más icónicos y deseados del mercado argentino.

