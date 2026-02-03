Los precios de Ford en febrero 2026 en Argentina

Ford actualizó su lista de precios para febrero de 2026 en el mercado argentino. A continuación, el detalle completo de los valores oficiales de todos los modelos 0 km, según la guía de precios vigente utilizada por concesionarios y el sector automotor. Los montos corresponden a precios de referencia, sin incluir patentamiento, flete ni gastos administrativos.
Precios 0 km (modelo por modelo)
Ford Bronco Sport
Bronco Sport Big Bend 1.5 4WD AT: $46.637.000
Bronco Sport Wildtrak 2.0T 4WD AT: $54.274.000
Ford Everest
Everest Titanium 2.3T 4x4 AT: $92.368.500
Ford F-150
F-150 Lariat Luxury V8 4x4 AT: $71.286.000
F-150 Raptor V6 4x4 AT: $89.057.000
F-150 PowerBoost híbrida 4x4 AT: $116.000.000
Ford Kuga
Kuga 1.6 4x2 SEL: $19.610.000
Ford Maverick
Maverick 2.0T XLT AWD AT: $38.409.000
Maverick 2.0T Lariat FX4 AT: $49.230.000
Ford Ranger
Ranger XL 2.0 TD 4x2 MT (2023): $50.458.100
Ranger XLT V6 4x4 AT (2026): $80.909.400
Ford Territory
Territory 1.5T CVT SEL: $32.022.000
Territory 1.5T CVT Titanium: $34.933.000
Ford mantiene una de las gamas 0 km más amplias del mercado argentino, con opciones que van desde SUVs urbanos hasta pick-ups medianas y full size.
En febrero de 2026, la marca apunta fuerte a modelos de mayor valor agregado, con buen nivel de equipamiento, seguridad y tecnología, algo que se refleja directamente en los precios de lista.
Como siempre, estos valores deben tomarse solo como referencia: el precio final puede variar según la provincia, el concesionario, los costos de patentamiento y las eventuales bonificaciones o planes de financiación vigentes.