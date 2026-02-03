Los precios de Ford en febrero 2026 en Argentina

Ford actualizó su lista de precios para febrero de 2026 en el mercado argentino. A continuación, el detalle completo de los valores oficiales de todos los modelos 0 km , según la guía de precios vigente utilizada por concesionarios y el sector automotor. Los montos corresponden a precios de referencia , sin incluir patentamiento, flete ni gastos administrativos.

Kuga 1.6 4x2 SEL: $19.610.000

Ford Maverick

Maverick 2.0T XLT AWD AT : $38.409.000

Maverick 2.0T Lariat FX4 AT: $49.230.000

Ford Ranger

Ranger XL 2.0 TD 4x2 MT (2023) : $50.458.100

Ranger XLT V6 4x4 AT (2026): $80.909.400

Ford Territory

Territory 1.5T CVT SEL : $32.022.000

Territory 1.5T CVT Titanium: $34.933.000

Ford mantiene una de las gamas 0 km más amplias del mercado argentino, con opciones que van desde SUVs urbanos hasta pick-ups medianas y full size.

En febrero de 2026, la marca apunta fuerte a modelos de mayor valor agregado, con buen nivel de equipamiento, seguridad y tecnología, algo que se refleja directamente en los precios de lista.

Como siempre, estos valores deben tomarse solo como referencia: el precio final puede variar según la provincia, el concesionario, los costos de patentamiento y las eventuales bonificaciones o planes de financiación vigentes.