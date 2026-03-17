La Honda GLH150 se consolidó en los últimos años como una de las motos más elegidas en Argentina para trabajar o iniciarse en el mundo de las dos ruedas.

Dentro del segmento street 150 cc, la Honda GLH150 se posiciona como una alternativa muy equilibrada para quienes buscan motos robustas, económicas y con el respaldo de una marca fuerte en el mercado argentino. El arranque es eléctrico y la potencia se transmite a la rueda trasera mediante cadena y una caja de 5 velocidades.

Motor y tecnología de la Honda GLH150 Uno de los puntos más destacados de esta moto es su motor monocilíndrico de 149 cc, de 4 tiempos y 2 válvulas, con refrigeración por aire y tecnología OHC, una configuración conocida por su confiabilidad y bajo mantenimiento.

Además, utiliza inyección electrónica, lo que permite un consumo más eficiente y una respuesta más estable que los motores con carburador.

Cuánto sale la moto Honda GLH150 con precio actualizado en marzo de 2026 (1) Dimensiones, autonomía y equipamiento En cuanto a tamaño, la GLH150 es una moto compacta y fácil de manejar. Mide 2.038 mm de largo, 771 mm de ancho y 1.077 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.303 mm y una altura de asiento de 757 mm, lo que la hace accesible para una gran variedad de conductores.

Su peso en orden de marcha es de 129 kg, un valor que favorece la maniobrabilidad en el tránsito urbano. También incorpora un tanque de combustible de 12,7 litros, que le permite ofrecer una autonomía muy interesante para quienes usan la moto todos los días.

En seguridad, cuenta con freno delantero a disco de 240 mm y freno trasero a tambor de 130 mm con sistema CBS, una tecnología que reparte la frenada entre ambas ruedas para mejorar la estabilidad. La suspensión está compuesta por horquilla telescópica delantera con 107 mm de recorrido y doble amortiguador hidráulico trasero, una configuración simple pero eficaz para absorber irregularidades del asfalto. Cuánto sale la Honda GLH150 en marzo de 2026 En el mercado argentino, la Honda GLH150 tiene durante marzo de 2026 un precio de referencia de $4.465.600.