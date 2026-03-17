Cuánto sale la moto Honda GLH150 con precio actualizado en marzo de 2026

Uno de los puntos más destacados de esta moto es su motor monocilíndrico de 149 cc, de 4 tiempos y 2 válvulas, con refrigeración por aire y tecnología OHC, una configuración conocida por su confiabilidad y bajo mantenimiento.
Además, utiliza inyección electrónica, lo que permite un consumo más eficiente y una respuesta más estable que los motores con carburador.
Dimensiones, autonomía y equipamiento
En cuanto a tamaño, la GLH150 es una moto compacta y fácil de manejar. Mide 2.038 mm de largo, 771 mm de ancho y 1.077 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.303 mm y una altura de asiento de 757 mm, lo que la hace accesible para una gran variedad de conductores.
Su peso en orden de marcha es de 129 kg, un valor que favorece la maniobrabilidad en el tránsito urbano. También incorpora un tanque de combustible de 12,7 litros, que le permite ofrecer una autonomía muy interesante para quienes usan la moto todos los días.
En seguridad, cuenta con freno delantero a disco de 240 mm y freno trasero a tambor de 130 mm con sistema CBS, una tecnología que reparte la frenada entre ambas ruedas para mejorar la estabilidad.
La suspensión está compuesta por horquilla telescópica delantera con 107 mm de recorrido y doble amortiguador hidráulico trasero, una configuración simple pero eficaz para absorber irregularidades del asfalto.