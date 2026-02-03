Precio del BYD Yuan Pro: cuánto cuesta el segundo auto más accesible de la marca china

El BYD Yuan Pro ya tiene precio en la Argentina y se posiciona como el segundo auto más accesible de la marca china en el mercado local , solo por detrás del Dolphin Mini. Se trata de un SUV del segmento B 100% eléctrico , que combina tamaño compacto, buen nivel de equipamiento y una autonomía pensada para el uso diario.

BYD inició oficialmente sus operaciones en el país con una red inicial de 17 concesionarios , la mayoría con servicio técnico, y una estrategia comercial basada en tres modelos: Dolphin Mini , Yuan Pro y Song Pro .

Dentro de esa gama, el Yuan Pro apunta a quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin resignar espacio ni prestaciones.

Según la información oficial difundida por la marca al momento de su lanzamiento, el BYD Yuan Pro se comercializa en dos versiones , ambas con la misma mecánica:

Los valores están expresados en dólares y pueden variar según el tipo de cambio, impuestos y gastos asociados al patentamiento.

Motor eléctrico, batería y autonomía

Ambas versiones cuentan con un motor eléctrico delantero de 174 CV (130 kW) y 290 Nm de torque, alimentado por una batería Blade de 45,12 kWh, una de las tecnologías distintivas de BYD.

image

La autonomía declarada es de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo NEDC. Además, admite carga rápida de hasta 65 kW y ofrece función VTOL, que permite alimentar dispositivos externos desde el vehículo.

Dimensiones y diseño exterior

Desarrollado sobre la plataforma Cell To Body (CTB), el Yuan Pro presenta un diseño moderno con detalles de inspiración off-road. Sus dimensiones son:

Largo: 4.310 mm

Ancho: 1.830 mm

Alto: 1.675 mm

Baúl: 265 litros, ampliable hasta 1.210 litros

Calza llantas de 17 pulgadas y se destaca por sus ópticas traseras que recorren todo el ancho del portón.

Interior y tecnología

El interior propone un ambiente tecnológico y funcional. De serie incluye:

Tablero digital de 8,8 pulgadas

Pantalla multimedia de 12,8 pulgadas con rotación vertical u horizontal

Asistente de voz con inteligencia artificial

Consola central con selectora tipo joystick

La versión GS suma techo panorámico, iluminación ambiental y mejores terminaciones.

image

Seguridad y asistencias a la conducción

En materia de seguridad, ambas versiones cuentan con seis airbags, cámaras HD y monitoreo de presión de neumáticos. El paquete de ADAS queda reservado para la versión tope de gama e incluye:

Control de crucero adaptativo con stop & go

Frenado autónomo de emergencia

Alertas de colisión frontal y trasera

Punto ciego y tráfico cruzado trasero

Luces altas automáticas

Garantía y mantenimiento

El BYD Yuan Pro ofrece: