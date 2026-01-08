8 de enero de 2026 - 11:09

Peugeot 106 versión 2027: diseño, potencia y características de lo que sería el nuevo modelo

Autos. Se basa en una reinterpretación moderna del histórico Peugeot 106, respetando sus particularidades originales.

Por Andrés Aguilera

El Peugeot 106 fue uno de los autos chicos más recordados de los años 90: liviano, ágil, simple y con versiones que ofrecían una diversión al volante poco común para su tamaño. Por eso, imaginar cómo sería un Peugeot 106 versión 2027 despierta nostalgia inmediata entre quienes lo manejaron o lo desearon como primer auto.

Cómo sería el diseño del Peugeot 106 2027

En esta recreación conceptual, el nuevo Peugeot 106 2027 mantendría su espíritu de hatchback urbano compacto, pero con una estética alineada al lenguaje actual de la marca.

El frente mostraría ópticas Full LED más finas, con una parrilla pequeña y el escudo moderno de Peugeot.

El perfil sería corto y limpio, con voladizos reducidos y llantas de 15 o 16 pulgadas, reforzando su carácter ágil.

En la parte trasera, las ópticas simples y horizontales rendirían homenaje al diseño original, ahora reinterpretadas con tecnología LED.

La clave del diseño sería la simplicidad, sin excesos ni líneas recargadas, tal como lo fue el 106 original.

Interior: minimalista, liviano y funcional

El interior del Peugeot 106 2027 imaginado priorizaría la funcionalidad y el bajo peso, dos pilares del modelo histórico.

Podría incluir:

  • Tablero digital compacto

  • Pantalla central de 8 o 9 pulgadas

  • Volante pequeño con buena posición de manejo

  • Materiales simples pero resistentes

  • Excelente visibilidad y postura baja

La idea sería un auto económico, práctico y fácil de usar, ideal para la ciudad.

Motorizaciones posibles del Peugeot 106 2027 (hipótesis)

Siguiendo la filosofía del 106 original, el modelo 2027 imaginado apostaría por motores chicos, eficientes y confiables.

Opciones probables:

  • 1.0 naftero aspirado (70–75 CV)

  • 1.2 naftero (85–90 CV)

  • 1.2 turbo (110 CV) como versión más potente

  • Caja manual de 5 marchas o automática simple

  • Tracción delantera

En una versión especial, podría reaparecer un 106 Rallye moderno, enfocado en bajo peso y manejo divertido.

El Peugeot 106, en su versión original

Comportamiento, chasis y seguridad

Uno de los puntos fuertes del 106 original era su agilidad. En esta reinterpretación 2027, ese ADN se mantendría con un chasis liviano y dirección precisa.

En seguridad, incorporaría lo básico exigido hoy:

  • Frenos ABS

  • Control de estabilidad y tracción

  • Cuatro o seis airbags

  • Asistencias urbanas simples

Todo sin perder el espíritu de auto chico y ágil.

