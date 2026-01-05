5 de enero de 2026 - 10:25

Así se vería el nuevo Chevrolet 230: la versión 2027 del histórico auto

Autos. Se basa en una reinterpretación moderna del histórico Chevrolet 230, respetando sus características reales originales.

Así se vería el nuevo Chevrolet 230 la versión 2027 del histórico auto (1)
Por Andrés Aguilera

El Chevrolet 230, conocido popularmente como Chevy, es uno de los autos más emblemáticos de la industria automotriz argentina. Símbolo de potencia, diseño clásico y fuerte identidad fierrera, sigue siendo hoy un objeto de culto. Por eso, imaginar cómo sería un Chevrolet 230 versión 2027 despierta una expectativa enorme entre los fanáticos de los autos clásicos nacionales.

Leé además

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris

Precio Toyota Yaris en enero 2026: cuánto cuesta el auto más vendido de 2025

Por Andrés Aguilera
confirmado: nuevo precio para la gilera smash en 2026

Confirmado: nuevo precio para la Gilera Smash en 2026

Por Andrés Aguilera

Cómo sería el diseño del Chevrolet 230 2027

En esta recreación conceptual, el Chevrolet 230 2027 mantendría su silueta robusta y musculosa, pero reinterpretada con un enfoque moderno.

El frente conservaría una parrilla ancha y agresiva, inspirada en el modelo original, ahora con iluminación Full LED integrada.

Así se vería el nuevo Chevrolet 230 la versión 2027 del histórico auto (1)

El capot largo seguiría siendo protagonista, con nervaduras marcadas que refuercen su carácter. De perfil, destacaría una línea recta y poderosa, con llantas de 18 o 19 pulgadas y una postura bien plantada.

En la parte trasera, las ópticas rectangulares clásicas reaparecerían con tecnología LED, manteniendo el ADN setentoso que hizo famoso al Chevy.

Interior: clásico por fuera, moderno por dentro

El interior del Chevrolet 230 2027 imaginado combinaría estética retro con tecnología actual:

  • Tablero digital con gráficos inspirados en relojes analógicos

  • Pantalla central multimedia integrada de forma discreta

  • Volante deportivo de tres rayos

  • Butacas amplias y cómodas, con guiños al diseño original

  • Materiales robustos y sensación de auto “fuerte”

La idea sería respetar el espíritu del Chevy sin convertirlo en un auto excesivamente tecnológico.

Motorizaciones posibles del Chevrolet 230 2027

Fiel a su historia, el Chevrolet 230 2027 imaginado apostaría por motores potentes, con protagonismo absoluto del torque.

Opciones teóricas:

  • Seis cilindros en línea 3.0 (280–300 CV) como homenaje al original

  • V6 moderno (320 CV) para mayor eficiencia

  • V8 aspirado (versión especial) para fanáticos puristas

  • Caja manual de 6 marchas o automática deportiva

  • Tracción trasera

El foco estaría puesto en el manejo rutero, la aceleración progresiva y el sonido del motor.

Chasis, comportamiento y seguridad

A diferencia del modelo histórico, el Chevy 230 2027 incluiría tecnología de seguridad moderna:

  • Control de estabilidad y tracción

  • Frenos ABS con discos en las cuatro ruedas

  • Seis airbags

  • Asistencias básicas a la conducción

Todo sin perder el carácter de auto grande, pesado y estable, ideal para ruta.

Hasta cuándo se produjo el Chevrolet 230 en Argentina

El Chevrolet 230 formó parte de la histórica línea Chevy, producida en Argentina hasta el año 1977.

Así se vería el nuevo Chevrolet 230 la versión 2027 del histórico auto (2)

Fue uno de los grandes referentes del segmento de autos grandes nacionales y protagonista absoluto de la rivalidad con el Ford Falcon, marcando una época irrepetible del automovilismo local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los SUV son los vehículos más demandados del mercado 

Los 10 SUV más vendidos en Argentina en 2025: ranking completo y modelos más elegidos

Por Redacción Economía
autos: que paso con los electricos en 2025

Autos: Qué pasó con los eléctricos en 2025

Por Redacción Economía
¿que significa circular con una cinta roja atada al espejo del auto?

¿Qué significa circular con una cinta roja atada al espejo del auto?

Por Andrés Aguilera
lineas de colores en los neumaticos del auto: que significan y para que sirven

Líneas de colores en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Por Andrés Aguilera