Precio Toyota Yaris en enero 2026: cuánto cuesta el auto más vendido de 2025

El Toyota Yaris fue uno de los grandes protagonistas del mercado automotor argentino en 2025 y terminó el año como el auto particular más vendido, solo superado en el ranking general por la pick-up Hilux. En enero de 2026, el hatchback de Toyota mantiene su fuerte presencia con precios actualizados y un nivel de equipamiento que sigue marcando diferencia.
Según la lista oficial de la marca en Argentina, los valores vigentes del Toyota Yaris hatchback 5 puertas son los siguientes:
Yaris XS 1.5 CVT 5P: $33.285.000
Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $36.975.000
Yaris S 1.5 CVT 5P: $39.763.000
El Yaris, protagonista absoluto de 2025
Durante 2025, el Toyota Yaris registró 30.150 unidades patentadas, lo que lo convirtió en el auto más vendido del año dentro de los vehículos particulares. Solo fue superado en el ranking general por la Toyota Hilux, líder histórica entre las pick-ups.
Su desempeño se vio afectado en el último trimestre por una limitación de stock proveniente de Brasil, que le impidió cerrar el año como número uno absoluto, pero aun así consolidó su liderazgo entre los autos compactos.
Motor y rendimiento del Toyota Yaris
El Yaris XS, versión de entrada, está equipado con un motor naftero 1.5 litros de 1.496 cm³, que entrega 107 CV.
Está asociado exclusivamente a una caja automática CVT, con siete marchas preprogramadas, pensada para priorizar confort y eficiencia.
Datos destacados:
Potencia: 107 CV
Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración 0 a 100 km/h: 11,6 segundos
Tracción delantera
Consumo contenido para uso urbano y ruta
Espacio, baúl y dimensiones
En términos de practicidad, el Toyota Yaris ofrece cifras acordes al segmento:
Baúl: 310 litros
Tanque de combustible: 42 litros
Neumáticos: 185/60 R15
Su tamaño compacto lo vuelve ideal para la ciudad, sin resignar comodidad para viajes cortos y medianos.
Seguridad: uno de sus grandes diferenciales
Uno de los puntos más fuertes del Yaris es su equipamiento de seguridad, incluso desde la versión base. Incorpora el paquete Toyota Safety Sense, poco habitual en autos de este segmento.
Incluye:
Alerta de pre-colisión
Aviso de cambio de carril
Control de estabilidad y tracción
Frenos ABS
Múltiples airbags
Este conjunto fue clave para que el modelo se destacara frente a sus competidores directos.
Tecnología y confort interior
En el interior, el Yaris ofrece un nivel de equipamiento superior al promedio: