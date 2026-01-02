2 de enero de 2026 - 11:45

Precio Toyota Yaris en enero 2026: cuánto cuesta el auto más vendido de 2025

El Toyota Yaris, el auto más vendido de 2025 entre los particulares, arranca enero 2026 con precios actualizados y un completo paquete de seguridad.

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris

Por Andrés Aguilera

El Toyota Yaris fue uno de los grandes protagonistas del mercado automotor argentino en 2025 y terminó el año como el auto particular más vendido, solo superado en el ranking general por la pick-up Hilux. En enero de 2026, el hatchback de Toyota mantiene su fuerte presencia con precios actualizados y un nivel de equipamiento que sigue marcando diferencia.

Precio del Toyota Yaris en enero 2026

Según la lista oficial de la marca en Argentina, los valores vigentes del Toyota Yaris hatchback 5 puertas son los siguientes:

  • Yaris XS 1.5 CVT 5P: $33.285.000

  • Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $36.975.000

  • Yaris S 1.5 CVT 5P: $39.763.000

El Yaris, protagonista absoluto de 2025

Durante 2025, el Toyota Yaris registró 30.150 unidades patentadas, lo que lo convirtió en el auto más vendido del año dentro de los vehículos particulares. Solo fue superado en el ranking general por la Toyota Hilux, líder histórica entre las pick-ups.

Su desempeño se vio afectado en el último trimestre por una limitación de stock proveniente de Brasil, que le impidió cerrar el año como número uno absoluto, pero aun así consolidó su liderazgo entre los autos compactos.

Motor y rendimiento del Toyota Yaris

El Yaris XS, versión de entrada, está equipado con un motor naftero 1.5 litros de 1.496 cm³, que entrega 107 CV.

Está asociado exclusivamente a una caja automática CVT, con siete marchas preprogramadas, pensada para priorizar confort y eficiencia.

Datos destacados:

  • Potencia: 107 CV

  • Velocidad máxima: 175 km/h

  • Aceleración 0 a 100 km/h: 11,6 segundos

  • Tracción delantera

  • Consumo contenido para uso urbano y ruta

Toyota

Espacio, baúl y dimensiones

En términos de practicidad, el Toyota Yaris ofrece cifras acordes al segmento:

  • Baúl: 310 litros

  • Tanque de combustible: 42 litros

  • Neumáticos: 185/60 R15

Su tamaño compacto lo vuelve ideal para la ciudad, sin resignar comodidad para viajes cortos y medianos.

Seguridad: uno de sus grandes diferenciales

Uno de los puntos más fuertes del Yaris es su equipamiento de seguridad, incluso desde la versión base. Incorpora el paquete Toyota Safety Sense, poco habitual en autos de este segmento.

Incluye:

  • Alerta de pre-colisión

  • Aviso de cambio de carril

  • Control de estabilidad y tracción

  • Frenos ABS

  • Múltiples airbags

Este conjunto fue clave para que el modelo se destacara frente a sus competidores directos.

Tecnología y confort interior

En el interior, el Yaris ofrece un nivel de equipamiento superior al promedio:

  • Pantalla táctil de 6,8 pulgadas

  • Android Auto y Apple CarPlay

  • Volante multifunción

  • Computadora de a bordo

  • Sistema de sonido con seis parlantes

  • Levantavidrios eléctricos con función “one touch”

  • Clúster digital de 4,2 pulgadas

