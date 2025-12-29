29 de diciembre de 2025 - 09:45

Así sería el nuevo Renault Twingo: la versión 2027 del histórico auto

Autos. El Renault Twingo 2027, imaginado por inteligencia artificial, sería un citycar moderno, eficiente y fiel a su espíritu original.

Así sería el nuevo Renault Twingo la versión 2027 del histórico auto (1)
Por Andrés Aguilera

El Renault Twingo fue uno de los autos más simpáticos y disruptivos que llegaron al mercado argentino. Compacto, urbano y con un diseño completamente distinto a lo conocido en su época, se convirtió en un ícono para quienes buscaban practicidad, personalidad y bajo consumo. Por eso, imaginar un Renault Twingo versión 2027 es un ejercicio que despierta nostalgia inmediata.

Cómo sería el diseño del Renault Twingo 2027

En esta recreación conceptual, el nuevo Renault Twingo 2027 mantendría su esencia de citycar chico y ágil, con líneas redondeadas y un enfoque claramente urbano.

El frente conservaría el espíritu simpático del modelo original, con ópticas grandes y expresivas, ahora con tecnología LED, y una parrilla mínima.

El perfil sería corto y alto, ideal para la ciudad, con puertas amplias y llantas de 15 o 16 pulgadas. En la parte trasera, un portón vertical facilitaría la carga y descarga, uno de los puntos fuertes del Twingo clásico.

El objetivo sería claro: un auto amigable, funcional y distinto, fiel a su ADN.

Interior: simple, modular y pensado para la ciudad

El habitáculo del Twingo 2027 imaginado priorizaría la practicidad, tal como lo hacía el original. Mantendría un diseño simple, con soluciones inteligentes para el día a día.

Podría incluir:

  • Tablero digital compacto

  • Pantalla central flotante con Android Auto y Apple CarPlay

  • Asientos modulables y rebatibles

  • Excelente visibilidad y posición de manejo elevada

  • Materiales simples pero resistentes

El enfoque seguiría siendo el de un auto urbano funcional, no el lujo.

Motorizaciones posibles del Renault Twingo 2027

Respetando la filosofía del Twingo original, la versión 2027 imaginada apostaría por motores económicos y eficientes.

Opciones posibles:

  • 1.0 naftero aspirado (70–75 CV)

  • 1.0 turbo (90 CV) para un mejor desempeño urbano

  • Versión eléctrica para ciudad (opcional en esta fantasía)

  • Caja manual de 5 marchas o automática CVT

  • Tracción delantera

El foco estaría en el bajo consumo, la maniobrabilidad y el costo de uso reducido.

Seguridad y equipamiento esperado

A diferencia del Twingo original, el modelo 2027 imaginado incorporaría equipamiento acorde a los estándares actuales:

  • Control de estabilidad y tracción

  • Frenos ABS

  • Seis airbags

  • Asistencias urbanas básicas (frenado autónomo, alerta de colisión)

Todo integrado sin perder la sencillez que siempre caracterizó al modelo.

Hasta cuándo se vendió el Renault Twingo en Argentina

El Renault Twingo no se produjo en Argentina, pero se comercializó en el país hasta el año 2002, importado desde Colombia. Su corta estadía no impidió que se convirtiera en un auto de culto, recordado por su diseño innovador y su enfoque 100% urbano.

