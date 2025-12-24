Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

El Fiat Mobi, uno de los autos más accesibles del mercado argentino, mantiene su posición como el modelo más barato de Fiat en diciembre 2025. Pensado para la ciudad , el bajo consumo y la practicidad diaria, es una de las principales puertas de entrada al 0 km para jóvenes y familias pequeñas.

El Fiat Mobi está impulsado por el conocido motor Fire 1.0 , un cuatro cilindros de 8 válvulas que prioriza eficiencia y bajo costo de mantenimiento. Entrega 70 CV a 6.250 rpm y un torque máximo de 9,4 kgm a 3.850 rpm.

No está pensado para una conducción deportiva, sino para desplazamientos diarios ágiles y económicos.

Uno de los puntos fuertes del Mobi es su tamaño compacto, ideal para moverse y estacionar en la ciudad:

Largo: 3,59 metros

Ancho con espejos: 1,93 metros

Alto: 1,55 metros

Cuenta con un baúl de 200 litros, ampliable hasta 794 litros con los asientos rebatidos. El tanque de combustible es de 40 litros, más 7 litros de reserva, ofreciendo buena autonomía para uso diario.

Calza neumáticos 175/65 R14, con llantas de aleación y auxilio temporal.

Seguridad: uno de los puntos fuertes del Mobi

A pesar de ser un citycar de entrada, el Fiat Mobi ofrece un paquete de seguridad completo para el segmento:

Dos airbags frontales

Frenos ABS con EBD

Control de estabilidad (ESC)

Control de tracción

Asistente de arranque en pendiente

Señal de frenado de emergencia (ESS)

ISOFIX para sillas infantiles

Inmovilizador antirrobo

Este equipamiento lo coloca por encima de varios rivales directos.

Confort y tecnología a bordo

En materia de confort y conectividad, el Mobi Trekking suma:

Pantalla táctil de 7 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Clúster digital de 3,5 pulgadas

Aire acondicionado

Levantavidrios eléctricos

Comandos de audio al volante

Sensor de estacionamiento trasero

Asiento del conductor regulable en altura

Un conjunto pensado para un uso cotidiano cómodo y moderno.

Precio Fiat Mobi en diciembre 2025

Según el listado oficial informado por la marca, el Fiat Mobi Trekking 1.0 tiene en diciembre 2025 el siguiente valor:

Fiat Mobi Trekking 1.0: $26.643.000

Con este precio, el Mobi se consolida como el 0 km más accesible de Fiat en Argentina. La garantía oficial es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.