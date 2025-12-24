Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

El Fiat Mobi está impulsado por el conocido motor Fire 1.0, un cuatro cilindros de 8 válvulas que prioriza eficiencia y bajo costo de mantenimiento. Entrega 70 CV a 6.250 rpm y un torque máximo de 9,4 kgm a 3.850 rpm.
Datos clave de su desempeño:
Velocidad máxima: 146,7 km/h
Aceleración 0 a 100 km/h: 14,8 segundos
Cumple normativa de emisiones Euro 5
Caja manual de 5 velocidades
Enfoque en consumo contenido y uso urbano
No está pensado para una conducción deportiva, sino para desplazamientos diarios ágiles y económicos.
Dimensiones, baúl y practicidad urbana
Uno de los puntos fuertes del Mobi es su tamaño compacto, ideal para moverse y estacionar en la ciudad:
Largo: 3,59 metros
Ancho con espejos: 1,93 metros
Alto: 1,55 metros
Cuenta con un baúl de 200 litros, ampliable hasta 794 litros con los asientos rebatidos. El tanque de combustible es de 40 litros, más 7 litros de reserva, ofreciendo buena autonomía para uso diario.
Calza neumáticos 175/65 R14, con llantas de aleación y auxilio temporal.
Seguridad: uno de los puntos fuertes del Mobi
A pesar de ser un citycar de entrada, el Fiat Mobi ofrece un paquete de seguridad completo para el segmento:
Dos airbags frontales
Frenos ABS con EBD
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción
Asistente de arranque en pendiente
Señal de frenado de emergencia (ESS)
ISOFIX para sillas infantiles
Inmovilizador antirrobo
Este equipamiento lo coloca por encima de varios rivales directos.
Confort y tecnología a bordo
En materia de confort y conectividad, el Mobi Trekking suma:
Pantalla táctil de 7 pulgadas
Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos
Clúster digital de 3,5 pulgadas
Aire acondicionado
Levantavidrios eléctricos
Comandos de audio al volante
Sensor de estacionamiento trasero
Asiento del conductor regulable en altura
Un conjunto pensado para un uso cotidiano cómodo y moderno.
Precio Fiat Mobi en diciembre 2025
Según el listado oficial informado por la marca, el Fiat Mobi Trekking 1.0 tiene en diciembre 2025 el siguiente valor:
Fiat Mobi Trekking 1.0: $26.643.000
Con este precio, el Mobi se consolida como el 0 km más accesible de Fiat en Argentina. La garantía oficial es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.