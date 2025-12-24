24 de diciembre de 2025 - 12:35

Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

El Fiat Mobi es el auto más barato de la marca en diciembre 2025. Cuánto cuesta, qué motor trae y qué equipamiento ofrece para uso urbano.

Precio del Fiat Mobi

Por Andrés Aguilera

Motor, rendimiento y consumo del Fiat Mobi

El Fiat Mobi está impulsado por el conocido motor Fire 1.0, un cuatro cilindros de 8 válvulas que prioriza eficiencia y bajo costo de mantenimiento. Entrega 70 CV a 6.250 rpm y un torque máximo de 9,4 kgm a 3.850 rpm.

Datos clave de su desempeño:

  • Velocidad máxima: 146,7 km/h

  • Aceleración 0 a 100 km/h: 14,8 segundos

  • Cumple normativa de emisiones Euro 5

  • Caja manual de 5 velocidades

  • Enfoque en consumo contenido y uso urbano

No está pensado para una conducción deportiva, sino para desplazamientos diarios ágiles y económicos.

Dimensiones, baúl y practicidad urbana

Uno de los puntos fuertes del Mobi es su tamaño compacto, ideal para moverse y estacionar en la ciudad:

  • Largo: 3,59 metros

  • Ancho con espejos: 1,93 metros

  • Alto: 1,55 metros

Cuenta con un baúl de 200 litros, ampliable hasta 794 litros con los asientos rebatidos. El tanque de combustible es de 40 litros, más 7 litros de reserva, ofreciendo buena autonomía para uso diario.

Calza neumáticos 175/65 R14, con llantas de aleación y auxilio temporal.

Seguridad: uno de los puntos fuertes del Mobi

A pesar de ser un citycar de entrada, el Fiat Mobi ofrece un paquete de seguridad completo para el segmento:

  • Dos airbags frontales

  • Frenos ABS con EBD

  • Control de estabilidad (ESC)

  • Control de tracción

  • Asistente de arranque en pendiente

  • Señal de frenado de emergencia (ESS)

  • ISOFIX para sillas infantiles

  • Inmovilizador antirrobo

Este equipamiento lo coloca por encima de varios rivales directos.

Confort y tecnología a bordo

En materia de confort y conectividad, el Mobi Trekking suma:

  • Pantalla táctil de 7 pulgadas

  • Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

  • Clúster digital de 3,5 pulgadas

  • Aire acondicionado

  • Levantavidrios eléctricos

  • Comandos de audio al volante

  • Sensor de estacionamiento trasero

  • Asiento del conductor regulable en altura

Un conjunto pensado para un uso cotidiano cómodo y moderno.

Precio Fiat Mobi en diciembre 2025

Según el listado oficial informado por la marca, el Fiat Mobi Trekking 1.0 tiene en diciembre 2025 el siguiente valor:

  • Fiat Mobi Trekking 1.0: $26.643.000

Con este precio, el Mobi se consolida como el 0 km más accesible de Fiat en Argentina. La garantía oficial es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

