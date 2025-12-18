Confirmado: nuevo precio para la Honda PCX 160 en diciembre

La Honda PCX 160 está equipada con un motor monocilíndrico de 157 cc, que entrega 16 CV de potencia y está asociado a una transmisión automática CVT, lo que garantiza una conducción suave y cómoda en tránsito urbano.
Entre sus principales características se destacan:
Motor 157 cc de excelente respuesta
Sistema Idling Stop, que apaga el motor en detenciones para reducir consumo
Transmisión CVT, ideal para ciudad
Funcionamiento silencioso y progresivo
Muy buena eficiencia en recorridos diarios
Este conjunto convierte a la PCX 160 en uno de los scooters más refinados y eficientes de su categoría.
Diseño, confort y capacidad de carga
Uno de los puntos fuertes de la PCX 160 es su enfoque en el confort. Su diseño moderno se combina con soluciones prácticas para el día a día.
Ofrece:
Baúl bajo el asiento de 30 litros, con espacio para casco u objetos personales
Iluminación FULL LED, que mejora visibilidad y estética
Tablero 100% digital, claro y fácil de leer
Posición de manejo relajada y cómoda
Estas características la convierten en una excelente opción para quienes buscan movilidad urbana sin resignar confort ni tecnología.
Seguridad y equipamiento premium
En materia de seguridad, la Honda PCX 160 se destaca dentro del segmento scooter:
Freno delantero con ABS, que evita bloqueos en superficies resbaladizas
Freno trasero a disco de 220 mm
Sistema HSTC (control de tracción), que gestiona la adherencia del neumático trasero
Chasis estable y suspensiones pensadas para ciudad
El paquete de seguridad es uno de los más completos dentro de los scooters de media cilindrada disponibles en Argentina.
Colores disponibles y versiones
La Honda PCX 160 se ofrece en distintos colores modernos y elegantes:
Blanco perlado
Azul metálico mate
Gris metálico
Las diferencias entre la versión estándar y la Deluxe son principalmente estéticas y de terminación.
Precio Honda PCX 160 en diciembre 2025
Para diciembre 2025, la Honda PCX 160 mantiene los valores oficiales vigentes informados por la marca en la Argentina. Los precios actuales son:
Honda PCX 160 (versión estándar): $9.251.100
Estos valores pueden variar según concesionario, costos de patentamiento y provincia, pero se mantienen como referencia oficial a nivel nacional.