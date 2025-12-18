Confirmado: nuevo precio para la Honda PCX 160 en diciembre

La Honda PCX 160 , uno de los scooters más completos del mercado urbano, mantiene su precio en diciembre 2025 y sigue posicionándose como una opción premium dentro del segmento. Con diseño moderno, tecnología eficiente y alto confort, es ideal para el uso diario.

La Honda PCX 160 está equipada con un motor monocilíndrico de 157 cc , que entrega 16 CV de potencia y está asociado a una transmisión automática CVT , lo que garantiza una conducción suave y cómoda en tránsito urbano.

Entre sus principales características se destacan:

Este conjunto convierte a la PCX 160 en uno de los scooters más refinados y eficientes de su categoría.

Muy buena eficiencia en recorridos diarios

Transmisión CVT , ideal para ciudad

Sistema Idling Stop , que apaga el motor en detenciones para reducir consumo

Uno de los puntos fuertes de la PCX 160 es su enfoque en el confort. Su diseño moderno se combina con soluciones prácticas para el día a día.

Ofrece:

Baúl bajo el asiento de 30 litros , con espacio para casco u objetos personales

Iluminación FULL LED , que mejora visibilidad y estética

Tablero 100% digital , claro y fácil de leer

Posición de manejo relajada y cómoda

Estas características la convierten en una excelente opción para quienes buscan movilidad urbana sin resignar confort ni tecnología.

Seguridad y equipamiento premium

En materia de seguridad, la Honda PCX 160 se destaca dentro del segmento scooter:

Freno delantero con ABS , que evita bloqueos en superficies resbaladizas

Freno trasero a disco de 220 mm

Sistema HSTC (control de tracción) , que gestiona la adherencia del neumático trasero

Chasis estable y suspensiones pensadas para ciudad

image

El paquete de seguridad es uno de los más completos dentro de los scooters de media cilindrada disponibles en Argentina.

Colores disponibles y versiones

La Honda PCX 160 se ofrece en distintos colores modernos y elegantes:

Blanco perlado

Azul metálico mate

Gris metálico

Las diferencias entre la versión estándar y la Deluxe son principalmente estéticas y de terminación.

Precio Honda PCX 160 en diciembre 2025

Para diciembre 2025, la Honda PCX 160 mantiene los valores oficiales vigentes informados por la marca en la Argentina. Los precios actuales son:

Honda PCX 160 (versión estándar): $9.251.100

Estos valores pueden variar según concesionario, costos de patentamiento y provincia, pero se mantienen como referencia oficial a nivel nacional.