18 de diciembre de 2025 - 11:23

Confirmado: nuevo precio para la Honda PCX 160 en diciembre

La Honda PCX 160 tiene precio confirmado en diciembre 2025. Cuánto cuesta el scooter premium, qué motor trae y por qué es uno de los más elegidos.

Honda_PCX_160_Galgo_Per__1
Por Andrés Aguilera

Motor, rendimiento y tecnología eficiente

La Honda PCX 160 está equipada con un motor monocilíndrico de 157 cc, que entrega 16 CV de potencia y está asociado a una transmisión automática CVT, lo que garantiza una conducción suave y cómoda en tránsito urbano.

Entre sus principales características se destacan:

  • Motor 157 cc de excelente respuesta

  • Sistema Idling Stop, que apaga el motor en detenciones para reducir consumo

  • Transmisión CVT, ideal para ciudad

  • Funcionamiento silencioso y progresivo

  • Muy buena eficiencia en recorridos diarios

Este conjunto convierte a la PCX 160 en uno de los scooters más refinados y eficientes de su categoría.

image

Diseño, confort y capacidad de carga

Uno de los puntos fuertes de la PCX 160 es su enfoque en el confort. Su diseño moderno se combina con soluciones prácticas para el día a día.

Ofrece:

  • Baúl bajo el asiento de 30 litros, con espacio para casco u objetos personales

  • Iluminación FULL LED, que mejora visibilidad y estética

  • Tablero 100% digital, claro y fácil de leer

  • Posición de manejo relajada y cómoda

Estas características la convierten en una excelente opción para quienes buscan movilidad urbana sin resignar confort ni tecnología.

Seguridad y equipamiento premium

En materia de seguridad, la Honda PCX 160 se destaca dentro del segmento scooter:

  • Freno delantero con ABS, que evita bloqueos en superficies resbaladizas

  • Freno trasero a disco de 220 mm

  • Sistema HSTC (control de tracción), que gestiona la adherencia del neumático trasero

  • Chasis estable y suspensiones pensadas para ciudad

image

El paquete de seguridad es uno de los más completos dentro de los scooters de media cilindrada disponibles en Argentina.

Colores disponibles y versiones

La Honda PCX 160 se ofrece en distintos colores modernos y elegantes:

  • Blanco perlado

  • Azul metálico mate

  • Gris metálico

Las diferencias entre la versión estándar y la Deluxe son principalmente estéticas y de terminación.

Precio Honda PCX 160 en diciembre 2025

Para diciembre 2025, la Honda PCX 160 mantiene los valores oficiales vigentes informados por la marca en la Argentina. Los precios actuales son:

  • Honda PCX 160 (versión estándar): $9.251.100

Estos valores pueden variar según concesionario, costos de patentamiento y provincia, pero se mantienen como referencia oficial a nivel nacional.

