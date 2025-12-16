En el competitivo universo de autos en Argentina , la Toyota Hilux vuelve a destacarse como una de las pickups más elegidas por su combinación de potencia, robustez y confiabilidad. Este auto Toyota ya no se limita al trabajo pesado: hoy es sinónimo de versatilidad, estatus y rendimiento en distintos escenarios.

La trayectoria de este auto explica su liderazgo. Con motorizaciones 2.4 y 2.8 litros, opciones 4x2 y 4x4, y una mecánica probada, la Toyota Hilux se posiciona entre los autos más completos para circular tanto en rutas como en zonas rurales de Argentina .

Durante 2025, la incorporación de nuevas versiones reforzó su atractivo. El auto Toyota amplió su oferta con configuraciones que suman confort y tecnología, sin perder el ADN resistente que caracteriza a los autos de la marca en Argentina .

Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.

Otro de los pilares de la Toyota Hilux es la seguridad. Este auto incluye de serie múltiples airbags y controles electrónicos, consolidándose como uno de los autos más seguros del segmento en Argentina , una característica clave para usuarios particulares y profesionales.

Según la lista oficial de Toyota en Argentina , estos son los valores del auto este mes:

C/C 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $38.763.000

C/S 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $41.802.000

D/C 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $47.106.000

D/C 2.4 TDi 4x2 DX 6AT: $48.423.000

D/C 2.4 TDi 4x2 SR 6MT: $54.017.000

D/C 2.8 TDi 4x4 SRV+: $76.352.000

D/C 2.8 TDi 4x4 GR-S IV: $85.343.000 image Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.

Estos precios ubican al auto Toyota entre los autos utilitarios más completos y valorados de Argentina.

Características destacadas de la Toyota Hilux

Desde las versiones base, la Toyota Hilux ofrece un nivel de equipamiento sólido. Este auto incluye aire acondicionado, sistema multimedia y volante multifunción, elevando el estándar entre los autos de trabajo en Argentina.

En motorización, el auto Toyota se ofrece con motores diésel 2.4 de 150 CV y 2.8 de 204 CV. Estas opciones permiten elegir entre eficiencia y mayor potencia, una ventaja clara frente a otros autos del segmento.

image Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.

Las transmisiones manuales y automáticas se combinan con tracción 4x2 o 4x4. En Argentina, esta versatilidad convierte a la Toyota Hilux en un auto apto para ciudad, ruta y campo.

La suspensión reforzada y el chasis resistente posicionan a este auto Toyota entre los autos más durables del mercado, una cualidad clave para el uso intensivo en distintas regiones de Argentina.

image Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.||

En seguridad, el auto suma control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y sistemas avanzados en versiones superiores, reforzando el liderazgo de Toyota entre los autos más confiables.

Por su alto valor de reventa y reputación, la Toyota Hilux se consolida como un auto que no solo responde en el presente, sino que también representa una inversión sólida dentro del mercado de autos en Argentina.