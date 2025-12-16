Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.

La trayectoria de este auto explica su liderazgo. Con motorizaciones 2.4 y 2.8 litros, opciones 4x2 y 4x4, y una mecánica probada, la Toyota Hilux se posiciona entre los autos más completos para circular tanto en rutas como en zonas rurales de Argentina.
Durante 2025, la incorporación de nuevas versiones reforzó su atractivo. El auto Toyota amplió su oferta con configuraciones que suman confort y tecnología, sin perder el ADN resistente que caracteriza a los autos de la marca en Argentina.
Otro de los pilares de la Toyota Hilux es la seguridad. Este auto incluye de serie múltiples airbags y controles electrónicos, consolidándose como uno de los autos más seguros del segmento en Argentina, una característica clave para usuarios particulares y profesionales.
Precios de la Toyota Hilux en diciembre 2025
Según la lista oficial de Toyota en Argentina, estos son los valores del auto este mes:
C/C 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $38.763.000
C/S 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $41.802.000
D/C 2.4 TDi 4x2 DX 6MT: $47.106.000
D/C 2.4 TDi 4x2 DX 6AT: $48.423.000
D/C 2.4 TDi 4x2 SR 6MT: $54.017.000
D/C 2.8 TDi 4x4 SRV+: $76.352.000
D/C 2.8 TDi 4x4 GR-S IV: $85.343.000
Estos precios ubican al auto Toyota entre los autos utilitarios más completos y valorados de Argentina.
Características destacadas de la Toyota Hilux
Desde las versiones base, la Toyota Hilux ofrece un nivel de equipamiento sólido. Este auto incluye aire acondicionado, sistema multimedia y volante multifunción, elevando el estándar entre los autos de trabajo en Argentina.
En motorización, el auto Toyota se ofrece con motores diésel 2.4 de 150 CV y 2.8 de 204 CV. Estas opciones permiten elegir entre eficiencia y mayor potencia, una ventaja clara frente a otros autos del segmento.
Las transmisiones manuales y automáticas se combinan con tracción 4x2 o 4x4. En Argentina, esta versatilidad convierte a la Toyota Hilux en un auto apto para ciudad, ruta y campo.
La suspensión reforzada y el chasis resistente posicionan a este auto Toyota entre los autos más durables del mercado, una cualidad clave para el uso intensivo en distintas regiones de Argentina.
En seguridad, el auto suma control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y sistemas avanzados en versiones superiores, reforzando el liderazgo de Toyota entre los autos más confiables.
Por su alto valor de reventa y reputación, la Toyota Hilux se consolida como un auto que no solo responde en el presente, sino que también representa una inversión sólida dentro del mercado de autos en Argentina.