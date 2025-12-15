15 de diciembre de 2025 - 11:00

Toyota Yaris: el irresistible precio final para los últimos días del año

En Argentina, el Toyota Yaris actualiza su valor en diciembre 2025 y se mantiene como auto líder entre los autos compactos del segmento B.

Por Ignacio Alvarado

Durante 2025, el auto Toyota sostuvo un rendimiento sólido en patentamientos, consolidando su lugar entre los autos más vendidos del país. En Argentina, la reputación de Toyota continúa siendo un factor clave para quienes buscan un vehículo confiable para el uso diario y familiar.

El crecimiento de los autos urbanos favorece al Toyota Yaris, que responde a las necesidades de movilidad en Argentina con dimensiones prácticas y consumo eficiente. Este auto resulta atractivo tanto para primeros compradores como para quienes renuevan su modelo anterior.

Con una propuesta enfocada en tecnología, seguridad y durabilidad, el Toyota Yaris reafirma su presencia en el mercado de autos de Argentina. La estrategia de Toyota logra sostener el interés en un auto que ya es referencia dentro del segmento B.

Precio del Toyota Yaris en diciembre 2025

Según la lista oficial de Toyota en Argentina, estos son los valores del auto este mes:

  • Yaris XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000

  • Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000

  • Yaris S 1.5 CVT 5P: $35.866.000

Estos precios mantienen al auto Toyota entre los autos más competitivos del segmento en Argentina, destacándose por su relación precio-equipamiento.

Características del Toyota Yaris: diseño, motor y seguridad

El Toyota Yaris equipa un motor 1.5 litros de 104 CV, reconocido por su confiabilidad. Este auto se posiciona entre los autos urbanos más eficientes de Argentina gracias a su bajo consumo y respuesta equilibrada.

La transmisión manual o CVT del auto Toyota permite un manejo suave, ideal para ciudad y ruta. En Argentina, esta versatilidad es uno de los puntos más valorados dentro de los autos compactos.

En diseño, el Toyota Yaris incorpora parrilla tipo panal, ópticas LED y líneas modernas. Este auto conserva una estética actual que lo mantiene vigente frente a otros autos del mercado local.

Las llantas de 15 o 16 pulgadas refuerzan el equilibrio entre estilo y funcionalidad. En Argentina, el auto Toyota es elegido por su practicidad sin resignar presencia visual entre los autos del segmento.

El interior suma pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay. Este nivel de conectividad posiciona al Toyota Yaris como un auto bien equipado frente a otros autos de Argentina.

En seguridad, el auto Toyota ofrece 7 airbags, control de estabilidad y Toyota Safety Sense, consolidándose como uno de los autos más confiables disponibles hoy en Argentina.

