Cuántos sueldos mínimos hacen falta para adquirir el auto 0 km más económico de Argentina en diciembre de 2025

El mercado automotor sigue siendo inaccesible para muchos argentinos, con precios que superan ampliamente los ingresos del trabajador promedio.

Si se relaciona el costo del modelo más accesible con el salario mínimo vigente, se necesitan alrededor de 80 sueldos para cubrir el valor total del vehículo. - Foto: Jose Gutierrez/ Los Andes

Comprar un auto 0 km en Argentina sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, con el precio de los vehículos muy por encima del poder adquisitivo o salario del trabajador promedio. Un análisis comparativo realizado por Maida Narvaez reveló la magnitud de la brecha.

Según supo la Agencia de Noticias Argentina, si se relaciona el costo del modelo más accesible con el salario mínimo vigente, se necesitan alrededor de 80 sueldos para cubrir el valor total del vehículo.

El cálculo se basa en el último aumento oficial del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el precio del modelo más económico disponible en el mercado:

Salario Mínimo Diciembre 2025: El sueldo mínimo vigente es de $334.800 para un trabajador de jornada completa.

Auto Más Barato: El Renault Kwid es el modelo más económico del mercado, con un precio de $26.510.000 en diciembre de 2025. Este cálculo contempla únicamente el precio base y no incluye gastos adicionales como patente, flete o costos de financiación, lo que elevaría aún más el monto final.

Los 5 Autos 0 Km Más Baratos El cierre del 2025 llegó con subas casi generalizadas en el sector automotor. El Hyundai HB20 fue el único modelo de la lista que no aumentó su precio en diciembre:

