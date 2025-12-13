El reto de los 570 m2: Arquitectura precisa y modular en Chacras de Coria

La tranquilidad del b arrio Álzaga y Liniers en Chacras de Coria ha sido el escenario elegido para un proyecto que redefine la vivienda de categoría. Diseñada por el arquitecto Martín Micieli en colaboración con Brenda Karalevich, Bruno Suraci y Pablo Quispe, y con la visión del desarrollador David Mut, es una apuesta por la arquitectura limpia, precisa y modular .

La vivienda, proyectada sobre un lote de más de 570 m2, busca sintetizar una forma de habitar contemporánea, sin perder la conexión con el entorno mendocino. Con 235 m2 cubiertos y 90 m2 semicubiertos, la propuesta se eleva en dos niveles, utilizando una lógica estructural radical : el módulo de 1,90 m2.

"Esa medida no solo ordena la planta, sino que también establece un ritmo visible en la fachada," explican desde el equipo de diseño.

La vivienda con arquitectura , proyectada sobre un lote de más de 570 m2, busca sintetizar una forma de habitar.

Este módulo dicta la distribución: un módulo para áreas de servicio (lavadero, despensa) y la suma de dos para crear dormitorios amplios 3,60 m2.

La organización espacial se volcó por completo a la mejor orientación de la provincia: el Norte . En Planta Baja , el estar, comedor y cocina se unen en un único espacio que se abre totalmente hacia la galería y el jardín. La fluidez interior-exterior es la protagonista, junto a la inclusión de una oficina/dormitorio de servicio, aportando flexibilidad al programa.

La Planta Alta se reserva para el descanso con dos dormitorios que comparten un baño y una suite principal destacada con vestidor y balcón corrido. La circulación interna se resuelve con sencillez y está bañada por la luz natural que entra a través del vano de la escalera.

Identidad modular: Hormigón, madera y la curva que distingue

WhatsApp Image 2025-12-12 at 15.49.20 (2) Un detalle crucial es el muro de hormigón ligeramente curvado en el frente.

La identidad material refuerza la idea de una arquitectura serena y sin estridencias. El diseño se apoya en tres elementos clave:

Hormigón Visto: Utilizado en Planta Baja con un encofrado de tablas verticales que le otorga textura y solidez.

Utilizado en Planta Baja con un encofrado de tablas verticales que le otorga textura y solidez. Revoque Texturizado Gris: Cubre toda la Planta Alta, aportando ligereza visual.

Cubre toda la Planta Alta, aportando ligereza visual. Madera: Para revestimientos, buscando calidez y continuidad con el paisaje.

Un detalle crucial es el muro de hormigón ligeramente curvado en el frente, un gesto distintivo que jerarquiza y acompaña el ingreso a la vivienda. El conjunto se remata con techos planos y desagües ocultos, cimentando una estética de alta precisión.

El entorno: barrio Álzaga y Liniers en Chacras de Coria

El desarrollo de esta vivienda se inserta en uno de los sectores más exclusivos y de mayor crecimiento urbanístico de Luján de Cuyo: Chacras de Coria.

Álzaga y Liniers es un Barrio Privado que capitaliza la tranquilidad y el paisaje de la zona, ofreciendo una alta calidad de vida y seguridad.

Exclusividad y Seguridad: Es reconocido por su portal de acceso controlado y vigilancia las 24 horas, con un muro perimetral que garantiza la tranquilidad de sus propietarios.

Es reconocido por su portal de acceso controlado y vigilancia las 24 horas, con un muro perimetral que garantiza la tranquilidad de sus propietarios. Infraestructura: Cuenta con todos los servicios subterráneos y calles asfaltadas.

Cuenta con todos los servicios subterráneos y calles asfaltadas. Ubicación: Se encuentra en una zona de alta revalorización, cercana a bodegas, restaurantes de primer nivel y con fácil acceso a la ciudad de Mendoza.

En resumen, la Vivienda C15 no es solo una casa, sino un ejemplo de cómo la arquitectura contemporánea puede dialogar con un entorno de alta demanda, estableciendo un nuevo estándar de diseño basado en la lógica, la luz y la nobleza de los materiales.