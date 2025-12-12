Ferrari F430, Porsche 911 y más: cuánto cuestan los autos ligados a testaferros de "Chiqui" Tapia

Una residencia en Villa Rosa, partido de Pilar, quedó en el centro de una investigación judicial que combina lujo, sospechas y un inventario que impresiona por volumen. Por orden del juez federal Daniel Rafecas , la Policía Federal allanó el predio a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, que planteó una posible maniobra de ocultamiento de bienes y presunto lavado de activos. El inmueble figura, según registros oficiales, a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares legales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

El expediente también incorpora testimonios de vecinos que dijeron haber visto con frecuencia en la zona al presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia , aunque la relación directa del dirigente con el inmueble y con los bienes incautados sigue bajo análisis y, por ahora, no aparece como un hecho probado dentro de la instrucción.

El operativo permitió secuestrar 54 vehículos depositados en un gran galpón dentro de la mansión: 45 autos , 7 motocicletas y dos kartings , de acuerdo con fuentes judiciales. El lote incluye deportivos y unidades de alta gama, con fuerte presencia de BMW y Porsche , además de un Ferrari , un Audi de alto rendimiento, un Mercedes-Benz y un Ford Mustang V8 .

Los vehículos incautados en la mansión de Pilar tienen un valor estimado de más de USD 4 millones, destacándose modelos de marcas exclusivas.

La tasación quedó a cargo de peritos designados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Martilleros de San Isidro , que comenzaron el proceso de valuación unidad por unidad. En paralelo, la causa no se agota en lo encontrado en ese primer galpón: la denuncia sostiene que Real Central SRL tendría 59 vehículos a su nombre y que podría haber más unidades ocultas en otras estructuras internas del predio.

La investigación logró individualizar 17 automóviles valuados por encima de los USD 75.000 , una selección que concentra lo más costoso del procedimiento. En la parte alta del ranking aparecen deportivos recientes y modelos que, por prestaciones o particularidades, elevan su cotización:

La investigación apunta a una posible maniobra de lavado de dinero, con vehículos de lujo como parte del patrimonio bajo análisis.

Porsche 911 Carrera 4 GTS 2025 : USD 480.200

: Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018 : USD 396.800

: Porsche 911 Carrera S 2025 : USD 387.600

: Ferrari F430 2005: USD 280.000

La lista de alta gama continúa con varios BMW: un X4 30i xDrive 2022 valuado en USD 119.100, un M340i xDrive 2023 en USD 112.800, un M5 2014 en USD 99.000 y un M2 2017 en USD 86.900, entre otros. En la nómina también figuran Porsche 718 Cayman S (uno tasado en USD 106.000 y otro en USD 99.000) y un Macan S 2021 valuado en USD 86.000. El único Ford entre los más caros fue un Mustang V8 Mach 1 2023, estimado en USD 96.000.

A la par, se detectaron vehículos de menor valor —de gama media o premium de años anteriores— donde la cotización cae por antigüedad o por variables de mercado. En ese segmento aparecen, por ejemplo, Mercedes-Benz ML350 4Matic 2008 y algunos Audi de décadas pasadas. Parte de los Audi A3 2005 y Audi A4 (años 2021 y 2023) fueron ubicados en rangos aproximados de USD 25.000 a USD 45.000, según la revisión incluida en el expediente.

autos2 Entre los autos incautados figuran modelos de Porsche, Ferrari y Audi, que reflejan el alto valor económico de los bienes asociados a la mansión. Web

El “mapa” de bienes y las sospechas: sociedades, antecedentes y un patrimonio millonario

La causa toma dimensión no solo por los vehículos secuestrados, sino por el entramado societario y el contexto del predio. Además de los autos, documentos judiciales consignaron instalaciones vinculadas al turf, un haras con caballos (árabes y pura sangre), pista de entrenamiento ecuestre y un helipuerto, elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura montada para administrar y ocultar activos.

En términos económicos, la suma estimada para los 17 vehículos más caros asciende a USD 3.109.000, de acuerdo con las valuaciones aportadas por especialistas. Si se incorpora el resto de la flota —estimada en $1.567.794.000— y se aplica un tipo de cambio minorista de $1.465 por dólar, el total en juego ronda los USD 4.179.000. En ese cálculo no se incluyeron ciertos modelos antiguos o de colección clásica (como Chevrolet Chevy, Torino, Dodge GTX y algunos Ford Falcon) por no contar con valoración precisa en el mercado local actual, y tampoco se sumaron las motocicletas.

autos4 La investigación apunta a una posible maniobra de lavado de dinero, con vehículos de lujo como parte del patrimonio bajo análisis. Web

El expediente también reconstruyó el historial dominial del inmueble: el predio perteneció a Carlos Tevez desde julio de 2017, luego fue transferido a Malte SRL y, más tarde, pasó a Real Central SRL el 30 de mayo de 2024. Esa secuencia llamó la atención del caso y derivó en una medida clave: Rafecas amplió la investigación y levantó el secreto fiscal de Malte SRL para analizar las operatorias financieras vinculadas a las transferencias.

En paralelo, sobre los titulares registrales se dictaron medidas restrictivas: prohibición de salida del país, inhibición de bienes y embargo de cuentas bancarias, mientras la PFA mantiene custodia del predio y los investigadores intentan determinar si quedan activos no declarados. El caso, por su magnitud y por el cruce entre fútbol, sociedades y bienes suntuarios, ya se ubica entre los operativos recientes de mayor porte en el norte del conurbano bonaerense.