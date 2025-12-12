Apartaron al juez Rafecas tras los allanamientos en la mansión vinculada al "Chiqui" Tapia

La Cámara Federal porteña resolvió este viernes un conflicto de competencia y determinó que la causa que investiga una mansión en Pilar , atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), tramite en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Esta decisión implica que el juez federal Daniel Rafecas dejará de ocuparse del caso. No obstante, Rafecas, quien ordenó el allanamiento de la finca hoy, seguirá al frente de dicho operativo en la mansión de Villa Rosa, Pilar, hasta que concluya.

El conflicto de competencia se originó cuando Rafecas, tras recibir la denuncia de la Coalición Cívica, se declaró incompetente y derivó el caso al fuero penal económico. El juzgado que resultó sorteado en esa instancia no aceptó la decisión, lo que llevó el expediente a ser resuelto por la Cámara Federal.

Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Rafecas ordenó el embargo preventivo de la finca de Pilar, así como la inmovilización de todos los bienes muebles y vehículos hallados, ante la sospecha de que podría tratarse del delito de “lavado de activos”. En el operativo, se secuestraron 54 vehículos de alta gama —incluyendo varios Porsche y una Ferrari— en un galpón de la mansión.

Los dueños registrados de la casona son un monotributista y una jubilada. La investigación se centra en Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir el inmueble a través de la firma Real Central S.R.L. sin el respaldo económico suficiente.

La decisión de la Sala I del Tribunal de Apelaciones fue tomada por el camarista Leopoldo Bruglia. En su resolución, Bruglia concluyó que, en esta etapa inicial, no surgen "particularidades concretas de la maniobra investigada" que justifiquen la intervención del fuero federal criminal.

El Tribunal sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal, y que la causa se limita a comprometer el “orden económico y financiero”, ámbito de especialización del fuero penal económico.

Rafecas deberá enviar el expediente al juez Aguinsky en las próximas horas para que continúe con el trámite de la causa. El nuevo juez deberá analizar también aspectos relacionados con la competencia territorial del hecho.