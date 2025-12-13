13 de diciembre de 2025 - 11:17

Quién es el famoso piloto de Fórmula 1 que visitará Argentina con un motivo inesperado

Un corredor de una de las mejores escuderías de la Fórmula 1 visitará al país luego de cerrar la temporada en Abu Dabi.

La foto anual de los pilotos de Fórmula 1.

La foto anual de los pilotos de Fórmula 1.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Argentina es un destino atractivo para grandes cantidades de turistas a lo largo de todo el año, pero luego de finalizar la última carrera del año, que proclamó a Lando Norris como campeón mundial de la Fórmula 1, Charles Leclerc, piloto de Ferrari, viajará hasta la Antártida y pasará por Buenos Aires y la Patagonia con un motivo diferente.

Leé además

Jack Doohan, el piloto que fue reemplazado por Franco Colapinto, volvió a chocar en Japón.

La pesadilla de Jack Doohan en 2025: fue reemplazado por Colapinto y chocó dos veces en Japón en 48 horas

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

Por Nicolás Salas

El piloto oriundo de Mónaco hizo el anuncio en redes sociales y adelantó que será un viaje muy especial, ya que lo realizará con la intención de entrenar en ámbitos y biomas muy diferentes a los que el corredor está acostumbrado, y argumentó que “Será una forma de recargar pilas. Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí”.

image
Charles Leclerc, Piloto de Ferrari.

Charles Leclerc, Piloto de Ferrari.

Este viaje no es ninguna coincidencia, ya que también fue realizado por Lewis Hamilton, siete veces ganador de la Fórmula 1 y quien hoy es compañero de escudería junto al corredor monagesco. Durante esta temporada, el equipo Ferrari quedó quinto en el Campeonato de Constructores, dejando una performance a lo largo del certamen muy alejada de las expectativas del público.

El piloto atravesó una temporada 2025 muy exigente, en la que no logró conseguir victorias. Aun así, sumó siete presencias en el podio, con actuaciones destacadas al finalizar segundo en los Grandes Premios de Mónaco y México. Además, completó el podio con terceros puestos en Austin (Estados Unidos), Bélgica, Austria, España y Arabia Saudita. Su campaña también estuvo marcada por una descalificación en China y dos abandonos, registrados en los circuitos de Países Bajos y Brasil.

image
Hamilton y Leclerc terminaron en quinta posición en la Fórmula 1 2025.

Hamilton y Leclerc terminaron en quinta posición en la Fórmula 1 2025.

¿Cuándo visitará Charles Leclerc a la Argentina?

Aunque no hay una fecha confirmada por él ni por su entorno, se sabe que podría comenzar su recorrido a principios de 2026. Tendrá tiempo hasta la pretemporada, que se llevará a cabo a fines de enero, con tres pruebas divididas entre España y Baréin. Todo se realizará a puertas cerradas, sin prensa ni público.

El piloto de la legendaria escudería se mostró impaciente por empezar su recorrido y arribar el suelo argentino para entrenar, palpitando el momento “Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Y luego, obviamente, habrá mucho que preparar en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para prepararme para la temporada que viene” declaró Leclerc.

image
Lewis Hamiltón visitó Argentina en 2022 y también culminó su viaje en la Antártida.

Lewis Hamiltón visitó Argentina en 2022 y también culminó su viaje en la Antártida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El "palo" musical de Franco Colapinto a Alpine y al A525 tras un año de pesadilla

Por Redacción Deportes
Alpine encabeza el Campeonato de Destructores de la Fórmula 1.

Alpine ganó el título más vergonzoso de la F1: la cifra millonaria que posicionó a Colapinto en el top 10

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

Por qué Franco Colapinto se pierde las pruebas de Abu Dhabi: lo que evalúa Alpine y el reemplazo del argentino

Por Nicolás Salas
Lando Norris, piloto de McLaren y campeón de la F1 2025.

El premio récord de Norris, la copa que no podrá conservar y la decisión que perjudica a Verstappen

Por Nicolás Salas