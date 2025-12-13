Quién es el famoso piloto de Fórmula 1 que visitará Argentina con un motivo inesperado

Un corredor de una de las mejores escuderías de la Fórmula 1 visitará al país luego de cerrar la temporada en Abu Dabi.

La Argentina es un destino atractivo para grandes cantidades de turistas a lo largo de todo el año, pero luego de finalizar la última carrera del año, que proclamó a Lando Norris como campeón mundial de la Fórmula 1, Charles Leclerc, piloto de Ferrari, viajará hasta la Antártida y pasará por Buenos Aires y la Patagonia con un motivo diferente.

El piloto oriundo de Mónaco hizo el anuncio en redes sociales y adelantó que será un viaje muy especial, ya que lo realizará con la intención de entrenar en ámbitos y biomas muy diferentes a los que el corredor está acostumbrado, y argumentó que “Será una forma de recargar pilas. Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí”.

image Charles Leclerc, Piloto de Ferrari. Gentileza Este viaje no es ninguna coincidencia, ya que también fue realizado por Lewis Hamilton, siete veces ganador de la Fórmula 1 y quien hoy es compañero de escudería junto al corredor monagesco. Durante esta temporada, el equipo Ferrari quedó quinto en el Campeonato de Constructores, dejando una performance a lo largo del certamen muy alejada de las expectativas del público.

El piloto atravesó una temporada 2025 muy exigente, en la que no logró conseguir victorias. Aun así, sumó siete presencias en el podio, con actuaciones destacadas al finalizar segundo en los Grandes Premios de Mónaco y México. Además, completó el podio con terceros puestos en Austin (Estados Unidos), Bélgica, Austria, España y Arabia Saudita. Su campaña también estuvo marcada por una descalificación en China y dos abandonos, registrados en los circuitos de Países Bajos y Brasil.

image Hamilton y Leclerc terminaron en quinta posición en la Fórmula 1 2025. Gentileza ¿Cuándo visitará Charles Leclerc a la Argentina? Aunque no hay una fecha confirmada por él ni por su entorno, se sabe que podría comenzar su recorrido a principios de 2026. Tendrá tiempo hasta la pretemporada, que se llevará a cabo a fines de enero, con tres pruebas divididas entre España y Baréin. Todo se realizará a puertas cerradas, sin prensa ni público.