El premio récord de Norris, la copa que no podrá conservar y la decisión que perjudica a Verstappen

Lando Norris, piloto de McLaren , se consagró campeón mundial de Fórmula 1 2025 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi . De esta forma, el británico logró su primera corona, poniendo fin a la hegemonía de Max Verstappen.

El país que ganará el Mundial 2026, según Pep Guardiola: "Me encantaría..."

El técnico de Francia le habló a la Selección Argentina: "Nos vemos lo más tarde posible"

Cuando se habla de un campeonato mundial, la mente de cualquier fanático piensa en la gloria deportiva y, por supuesto, en los millones de dólares. Sin embargo, en la Máxima Categoría, la forma en que se reparten los galardones es única y está llena de curiosidades históricas . La FIA y la organización del campeonato no entregan premios económicos a título individual a los pilotos.

Lo que muchos no saben es que la victoria de Norris no solo llenó de emoción a su familia y a su equipo, sino que activó una serie de reconocimientos físicos y simbólicos que van mucho más allá de un simple cheque, además de forzar un cambio de identidad clave en la parrilla para 2026.

En los 75 años de historia de la F1 , el trofeo individual ha permanecido casi inalterado. Aunque la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) no entrega premios económicos a título individual, el campeón sí levanta una de las copas con más historia .

El Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA de Fórmula 1 es un objeto de enorme simbolismo. Pero aquí viene el dato curioso que genera sorpresa entre los fanáticos:

El trofeo está fabricado en plata de ley y luego es recubierto en oro.

y luego es recubierto en oro. Pesa 5,5 kilogramos y lleva grabadas las firmas de todos los campeones anteriores de la F1.

y lleva grabadas las firmas de todos los campeones anteriores de la F1. No es propiedad del piloto: El trofeo se exhibe en las instalaciones del equipo ganador, pero debe regresar a la FIA para ser entregado al siguiente poseedor una vez que culmine la temporada.

El trofeo se exhibe en las instalaciones del equipo ganador, pero debe para ser entregado al siguiente poseedor una vez que culmine la temporada. Si Lando Norris desea conservar una copia, debe adquirir personalmente una réplica .

. El reconocimiento físico se entrega tradicionalmente en la Gala Anual de Premios de la FIA (este año en Taskent, Uzbekistán). Este evento se realiza días después de la carrera final para permitir que se completen las revisiones técnicas, sanciones o apelaciones.

DLA (16) Lando Norris se quedó con el GP de Brasil

El 'golpe' a Verstappen: El Número 1 y los bonos millonarios

Además de la copa temporal, el campeonato le confiere a Norris dos beneficios de altísimo valor: uno es simbólico y el otro es rotundamente económico. Lo simbólico obliga a su rival directo, Max Verstappen, a tomar una decisión clave de cara a 2026.

Aquí se define el estatus del campeón y los incentivos económicos reales:

El Dorsal de Campeón (N° 1): El campeón vigente obtiene el derecho exclusivo de elegir el número 1 para su coche durante la temporada siguiente. Es el único número reservado y Norris deberá decidir si lo utiliza (como hicieron Michael Schumacher o Max Verstappen) o si mantiene su característico número 4, es decir, su dorsal personal (como lo hizo Lewis Hamilton).

El campeón vigente obtiene el de elegir el para su coche durante la temporada siguiente. Es el único número reservado y Norris deberá decidir si lo utiliza (como hicieron Michael Schumacher o Max Verstappen) o si mantiene su característico número 4, es decir, su dorsal personal (como lo hizo Lewis Hamilton). La Consecuencia para Max: Al no conseguir el título 2025, el neerlandés dejará de llevar el dorsal 1 en 2026. Max Verstappen debe ahora elegir si regresa a su mítico 33 (el que usaba antes de ser campeón) o si escoge otro, aunque ha dicho que "probablemente no" volverá al 33 y se cree que su decisión sería tomar el 3 que perteneció a Daniel Ricciardo en el pasado.

Al no conseguir el título 2025, el neerlandés en 2026. Max Verstappen debe ahora elegir si regresa a su (el que usaba antes de ser campeón) o si escoge otro, aunque ha dicho que "probablemente no" volverá al 33 y se cree que su decisión sería tomar el 3 que perteneció a Daniel Ricciardo en el pasado. La Cifra de McLaren (El verdadero premio): Si bien la F1 no paga, el equipo McLaren tiene la potestad de pactar bonos especiales. En ese sentido, se detalló que Norris recibiría €5 millones de bonus específicamente por el campeonato.

Si bien la F1 no paga, el equipo tiene la potestad de pactar bonos especiales. En ese sentido, se detalló que Norris recibiría específicamente por el campeonato. El joven piloto podría recibir un total aproximado de 30 millones de dólares en 2025 al sumar su sueldo base (cerca de €20 millones) más los bonos por siete victorias individuales y el estímulo por el título.

maxverstappen1_586992623_18554213104000778_7204108643386237468_n Saludo de campeones entre Max Verstappen y Lando Norris

El campeonato de Lando Norris es un hito histórico, convirtiéndolo en el undécimo piloto británico en lograr esta hazaña. Más allá del brillo del trofeo de plata y oro, su mayor premio es el derecho de escribir su nombre en la historia y el control sobre decisiones clave como el uso del número 1, que tiene un impacto directo en la parrilla de 2026.