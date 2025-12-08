El premio récord de Norris, la copa que no podrá conservar y la decisión que perjudica a Verstappen

Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró campeón mundial de Fórmula 1 2025 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. De esta forma, el británico logró su primera corona, poniendo fin a la hegemonía de Max Verstappen.
Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró campeón mundial de Fórmula 1 2025 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. De esta forma, el británico logró su primera corona, poniendo fin a la hegemonía de Max Verstappen.
Cuando se habla de un campeonato mundial, la mente de cualquier fanático piensa en la gloria deportiva y, por supuesto, en los millones de dólares. Sin embargo, en la Máxima Categoría, la forma en que se reparten los galardones es única y está llena de curiosidades históricas. La FIA y la organización del campeonato no entregan premios económicos a título individual a los pilotos.
Lo que muchos no saben es que la victoria de Norris no solo llenó de emoción a su familia y a su equipo, sino que activó una serie de reconocimientos físicos y simbólicos que van mucho más allá de un simple cheque, además de forzar un cambio de identidad clave en la parrilla para 2026.
En los 75 años de historia de la F1, el trofeo individual ha permanecido casi inalterado. Aunque la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no entrega premios económicos a título individual, el campeón sí levanta una de las copas con más historia.
El Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA de Fórmula 1 es un objeto de enorme simbolismo. Pero aquí viene el dato curioso que genera sorpresa entre los fanáticos:
Además de la copa temporal, el campeonato le confiere a Norris dos beneficios de altísimo valor: uno es simbólico y el otro es rotundamente económico. Lo simbólico obliga a su rival directo, Max Verstappen, a tomar una decisión clave de cara a 2026.
Aquí se define el estatus del campeón y los incentivos económicos reales:
El campeonato de Lando Norris es un hito histórico, convirtiéndolo en el undécimo piloto británico en lograr esta hazaña. Más allá del brillo del trofeo de plata y oro, su mayor premio es el derecho de escribir su nombre en la historia y el control sobre decisiones clave como el uso del número 1, que tiene un impacto directo en la parrilla de 2026.